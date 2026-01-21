大賭注　韓國長錦商船30艘貨櫃船換30艘超大型油輪

▲圖為長錦商船的貨櫃船。（圖／取自長錦商船官網）

記者張佩芬／綜合報導

韓國長錦商船(Sinokor Merchant Marine)做了大賭注，近一個月來以買加租的方式，鎖定近30艘超大型油輪(VLCC)，同期間打包出售30艘貨櫃船給最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)，這筆交易有望成為近年來最大規模二手貨櫃船交易之列，估計是高達25至30億美元的資產套現。

國內業界指出，長錦商船的貨櫃船並未來台營運，主要經營俄羅斯、中國、日本及東南亞地區的16個國家60多個港口，目前共有34個當地法人和辦事處。該公司估計考慮目前建造中貨櫃船過多，因此決定轉向運價高漲機會多的VLCC。

長錦商船官網指出，公司5千多名的船員和職員，以服務、專業知識為基礎，建立了連結海運、港口、公路運輸、倉儲等物流環節的全球物流網路，從而引領物流市場，努力以客戶為中心提供優質服務。

據貿易風(TradeWinds)報導及MB Shipbrokers成交數據披露，長錦商船在短短一個月內，通過「買入+期租」雙線操作，已鎖定VLCC近30艘，其激進程度令業內側目。其中，明確完成收購的二手VLCC達21艘，涵蓋多筆打包交易與單船補強。

該公司以8.315億美元收購Frontline旗下8艘2015-2016年韓國造VLCC；以1.4億美元拿下Capital系2艘2010年建造的VLCC；以1.36億美元購入TMS兩艘中國造姊妹船；還從CMB一次性打包收購6艘不同船齡的VLCC，同時通過單船交易補充3艘帶脫硫塔的船舶。

租船方面，長錦商船已確認期租4艘VLCC，租金水平維持強勢，其中包括12個月期租價58500美元/天的Agios Nikolas輪，以及3年期租價52000美元/天的DHT Osprey輪。 市場傳聞其還從Trafigura、Koch等管道租入更多船舶，整體鎖定數量有望觸及30艘。

長錦商船這場VLCC豪賭的資金，主要來自出售貨櫃船，挪威奧斯陸的資產管理公司Gersemi明確指出，該公司向地中海航運出售的貨櫃船，估計套現約25至30億美元，涵蓋支線船舶與中型船舶等多種船型，雙方先期已完成4艘船舶交易，包括3艘4700-5000箱(20呎櫃)巴拿馬型船和1艘2762箱船。 自2020年以來，MSC在二手船市場開啟「瘋狂掃貨」模式，累計購入超過460艘貨櫃船，為航運史上創下新紀錄。