ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國票證職場不法侵害案再起爭議　勞動部曾認定調查有效、審計委員會仍提重啟調查

▲▼國票證券,申訴,職場。（圖／取自國票證券）

▲獨立董事陳學彥透過國票金控代為發布的重大訊息說明立場。（圖／翻攝國票金官網）

記者錢雅慧／綜合報導

國票證券副董事長陳冠如遭申訴涉及職場不法侵害的案件，於去年完成公司內部調查並認定「不法侵害成立」，相關結果亦經勞動部以函文方式說明，確認該調查程序及結論具有效力。然而，事隔數月後，國票證券審計委員會仍再度啟動相關討論，並於今年1月14日召開臨時會議通過重啟調查提案，引發公司內部及外界對於審計委員會權限與程序正當性的討論。

根據了解，國票證券審計委員會先前曾以2比1的表決結果，就該起職場不法侵害案件進行重新檢視，並於審計委員會層級認定原調查結論不成立。相關作法隨後引發外界關注，勞動部亦於去年11月26日發函指出，審計委員會並非職場不法侵害案件的調查權責單位，原由事業單位依規定完成並作成「不法侵害成立」之調查結果，效力仍維持有效，並請台北市勞動局依相關指引及規定續行查處。

事隔不到兩個月，國票證券審計委員會再度召開臨時會議，會中由兩位獨立董事提出重啟調查之提案。提案內容除主張就先前對外發文之函文進行檢視與說明外，亦決議將相關資料提交金融監督管理委員會檢查局進行後續檢查。

對此，於會中表達反對意見的獨立董事陳學彥，透過國票金控代為發布的重大訊息說明立場，指出其身為獨立董事，依法應本於專業判斷，獨立、超然行使職權，並以維護公司及全體股東最大利益為依歸，對於權限歸屬及法源依據仍有疑義之提案，難以表示支持。

本案源於去年5月，國票證券稽核室同仁向勞動部提出申訴，指稱於職場中遭受不當對待。公司隨後依相關規定啟動職場不法侵害調查程序，由內部指定之專責單位組成調查小組，並聘請外部專家協助。調查完成後，調查小組認定該案構成職場不法侵害，並提出相應之人事建議。

陳學彥於21日受訪時表示，該次臨時審計委員會主要針對國票證券於114年（西元2025年）11月27日所發函文內容進行討論。該函文涉及職場不法侵害事件後續處理，內容指向特定個人行為，但相關事項與公司財務或業務運作並無直接關聯。

他指出，公司原已排定於今年1月16日召開例行審計委員會，認為無須另於1月14日召開臨時會議，事前亦曾向其他獨立董事說明，該案並非審計委員會之主要監督事項，相關處理權責亦不在審計委員會範疇內，但相關意見未獲採納，仍召開臨時會議並邀請其出席，因此到場參與。

陳學彥進一步表示，會中再次表達其看法，指出職場不法侵害案件之調查與後續處理，依勞動主管機關說明，係由事業單位執行職務遭受不法侵害預防計畫之專責單位負責，通常由人力資源相關部門主責，而非審計委員會。

他指出，該次由其他兩位獨立董事提出之重啟調查提案，內容未具體指出原調查程序或結論存在違法或處理不當之情形。主管機關亦已於114年（西元2025年）12月2日派員實地檢查，確認公司原先辦理職場不法侵害事件之程序符合法規規定，並未就原調查結論提出修正意見。

針對審計委員會後續委由外部律師進行調查一事，受訪律師王嘉琪表示，本案爭議核心在於公司已依勞動部指引及職安法相關規定完成合法且完整之調查程序，並作成職場不法侵害成立之認定，在主管機關已確認該調查具有效力的情況下，審計委員會是否另行啟動調查，在權限歸屬上仍存討論空間。

王嘉琪指出，勞動部及勞檢處函文已說明公司原有調查程序合法有效，相較之下，後續由審計委員會另行委託外部律師進行之調查，其法律效力是否成立，仍有疑義。她認為，在主管機關已明確表達立場後，相關處理宜回歸既有調查結果，並依調查結論進行後續改善，以避免產生程序爭議，並影響勞工權益。

關鍵字： 國票證券申訴職場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【淚崩了】外傭獨自來台打拚...超暖雇主準備紅包為她慶生

推薦閱讀

國票證券副董陳冠如霸凌案新進展 ! 勞動部：審計委員會無權重查

國票證券副董陳冠如霸凌案新進展 ! 勞動部：審計委員會無權重查

國票金控內部經營權的佈局與動向，隨著2026年董監事改選逼近，持續引發市場關注。近期國票證券副董事長陳冠如涉及的職場不法侵害案件，再因勞動部的一紙公文，使事件再度成為金融圈焦點。

2025-12-02 17:59
台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

2026-01-22 12:19
SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停　昇達科逼近千元新天價

特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX傳出密訪台廠供供鏈，生產太空板龍頭華通（2313）早盤觸及漲停價158.5元，通訊元件廠昇達科（3491）也飆上997新天價，千元大關近在眼前。

2026-01-22 11:32
363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔重量級ETF同步於今（22）日除息，0050昨（21）日收盤價71.85元，今日除息參考價70.85元，伴隨大盤反彈，股價來到71.95元，完成填息；0056昨日收盤價38.21元，今日除息參考價37.34元，最高來到37.94元，填息約七成。

2026-01-22 10:10
記憶體勁揚　謝金河點上市櫃5檔沾光有空間

記憶體勁揚　謝金河點上市櫃5檔沾光有空間

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「這次的記憶體大浪從黃仁勳的CES開始！」為題撰文，表示這次黃仁勳把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD，重新定位記憶體的戰略地位，更欽點上市櫃5檔沾光有空間，包括聯電（2303）、旺宏（2337）、群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。

2026-01-22 10:03
飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

因低軌衛星題材漲翻天還因此遭列處置股的金寶（2312），今（22日）股價卻戲劇性早盤觸30.4元跌停價，因總經理陳威昌自爆「低軌衛星業務暫停」，1個小時交易爆出逾4 萬張大量。

2026-01-22 10:20
群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

群聯潘健成「個人名義」參與私募　昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

AI客服軟體業者昕力資*（7781）宣布，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子（8299）執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9,984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。受此消息影響，昕力資*今（22）日在興櫃市場飆漲逾75.87%，自開盤15分鐘後就因「漲到熔斷」而暫停交易。

2026-01-22 10:18
快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

股王信驊（5274）今（22）日隨著台股反彈飆出8930元天價，上漲600元或7.2%，以前一個交易日收盤價8330元進場買進一張估算，今日盤中最高價帳上賺60萬元。

2026-01-22 09:57
怕錯過便宜日幣　旅日達人勸「1類人別急著換」：手癢就儲值交通卡

怕錯過便宜日幣　旅日達人勸「1類人別急著換」：手癢就儲值交通卡

日幣匯率走勢受到關注，不少民眾規劃明年赴日旅遊，開始思考是否應提前換匯。旅日達人林氏璧認為，若只是偶爾去日本旅行，其實不必特別在意換匯時機，「沒有差那一點，換多了也沒地方用」；如果真的手癢想換，他則建議，儲值手機裡的Suica交通卡就好了。

2026-01-22 12:06
玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑　3檔強勢整理

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下二十八年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

2026-01-22 11:59

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

財經網美看關稅戰感性曝「不知掉多少眼淚」

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7成

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

川普「TACO」台股創新高！漲612點至31858　台積電漲30元至1740

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

光寶科重訊：砸20.3億「溢價19%收購」宇智網通　

快訊／破紀錄！　股王信驊飆8930元天價

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

好市多「地雷清單」曝光！前員工勸：這7樣東西別買

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

台股爆8952億史詩級大量　三大法人聯手重砍774億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366