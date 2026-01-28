AI 市場風向球！ASML去年Q4訂單超預期　美股夜盤一度飆逾10%

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

EUV大廠ASML今（28日）發佈 2025 年第四季與 2025 年全年財報，第4季銷售淨額97億歐元，創歷史新高，淨收入28億歐元，毛利率52.2%，第四季度訂單金額132億歐元，其中74億歐元為EUV訂單，其中外界最關心第4季訂單量達到132億歐元，創單季紀錄新高，亦遠高於市場預期的63.2億歐元。

ASML在美股27日正常盤以上漲41.24美元或2.92%、1454.59美元作收，財報公告後因繳出亮麗成績單，夜盤股價直衝至1609.11美元，大漲156.3美元或10.62%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ASML第四季銷售淨額為 97 億歐元，淨收入為28 億歐元，毛利率 為 52.2%，第四季度訂單金額為 132 億歐元，其中 74 億歐元為 EUV 訂單。截至 2025 年底，積壓訂單金額為 388 億歐元。ASML 同時公布 2026 年第一季指引，預估銷售淨額約 82 至 89 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 53%。此外，ASML 預計 2026 年的總銷售淨額預計介於 340 至 390 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 53%。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示「2025 年業績再創新高，總銷售淨額達 327 億歐元，毛利率為 52.8%。2025 年第四季表現強勁，總銷售淨額創下 97 億歐元的歷史新高，其中包括兩套 High NA 設備收入認列。第四季毛利率為 52.2%，符合預期。在過去這幾個月，許多客戶對中期市場情勢的評估明顯更加正面，主要是因為他們對 AI 相關需求的持續性有了更強的信心。這也體現在他們大幅提高的產能規劃，以及我們創新高的訂單量。」

Fouquet 指出，「我們預計 2026 年將是 ASML 另一個業務成長年，這主要受益於 EUV 技術業務的顯著成長以及現有客戶群業務銷售成長。我們將持續擴大對人才和業務佈局投資，以支持 2026 年及未來成長。」

ASML預估 2026 第一季總銷售淨額約 82 億到 89 億歐元，毛利率介於 51% 至 53% 之間。預估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3億歐元。ASML也預計 2026 年總銷售淨額在 340 億到 390 億之間，毛利率約為 51% 到 53%。

ASML 計劃宣布 2025 年的股息總額為普通股每股 7.50 歐元，較 2024 年增加 17%。普通股每股 1.60 歐元的期中股息將於 2026 年 02 月 18 日發放。考慮到此次期中股息以及 2025 年支付的普通股每股 1.60 歐元的兩次期中股息，股東大會最終提議的股息為普通股每股 2.70 歐元。我們根據目前 2022 – 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第四季回購了價值約 1.70 億歐元的股份，總共回購 76 億歐元，未達上限 120 億歐元。