海豐國際去年逆勢獲利增19% 專營亞洲區間航線、獲利率贏前九大

Alphaliner數據顯示，去年全球前九大貨櫃船公司(龍頭地中海航運非上市公司)獲利年減57.36%，但是排名全球第14的中國大陸海豐國際(1308.HK)卻逆勢成長，獲利年增18.9%，獲利率高達35.84%，賺贏前九大貨櫃船公司。

百億級主動式台股ETF大車拼！00992A甜甜價彈力佳 AI打底卡位優選

百億級主動式ETF競逐升溫，在科技股輪動帶動下，具備選股實力的產品表現亮眼。其中，群益科技創新ETF（00992A）憑藉AI題材布局與靈活調整能力，今年以來報酬率達31.1%，在同級產品中表現突出，也因價格相對親民，吸引投資人目光，規模也因此一舉突破200億。

23檔台股ETF除息秀拼場！00940打頭陣 6檔年化配息率衝破1成

23檔台股ETF陸續在4月清明節連假後上演除息秀，其中以月配型元大台灣價值高息（00940）本周四（9）日除息最先受到市場檢視，《ETtoday》統計23檔標的中有包括永豐台灣ESG（00888）、群益半導體收益（00927）等6檔年化配息率衝破1成以上，吸引投資人的目光。

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠 全年煤用量不超過去年

伊朗情勢緊張，國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應。為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。台電今（6）日表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

股市上漲財富效應 億元級高資產戶數達2.2萬人

根據金管會到今（2026）年2月底最新統計顯示，高資產客戶數達2萬2199人，管理資產規模（AUM）達2兆3044億元，各金融商品投資比重，存款比率下滑到42.7%，其他比重分別基金17.1%、債券14.4%、保險11.9%，以及境外結構型商品7.4%。

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌 日韓股收小紅

受荷莫茲海峽拼解封消息加持，亞洲股市今（6）日有開盤交易的日韓股多數收小紅，市場持續關注中東局勢變化與能源供應風險，而國際油價漲勢趨緩，投資氣氛略見回穩，法人認為此消息有助台股明（7）日向上。

2銀行JCB信用卡支援Google Pay 綁定刷卡祭10％回饋

滿足客戶多元化的支付需求，永豐銀、聯邦銀正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行，永豐銀主打日本消費最高10%回饋，即日起至6月底，於日本實體通路消費 累計滿2萬元 ，享最高10%刷卡金回饋（限量，需登錄）；聯邦銀JCB卡綁定Google Pay消費，在國內累積滿200元即贈50元刷卡金回饋，JCB卡友無論是刷實體卡或綁定Google Pay付款，在韓國實體商店消費累積滿70萬韓元，登錄可享最高10%刷卡金回饋。

無畏地緣政治衝突 美資訊科技產業盈餘年增率上看37%

全球金融市場持續受美伊衝突影響，盤勢震盪餘波未歇，根據FactSet的最新估值，S&P 500指數企業今（2026）年盈餘增長上看17.1%，資訊科技產業更是引領風騷，盈餘年增長率高達37.3%，在11大產業中居冠，儘管短線仍有地緣政治衝突的噪音，但企業獲利仍為推升股市的主要動能，美國科技股後市仍可期。

本周抽籤股3檔登場 創新服務價差達65萬元

這一周將有三檔個股進行上市、櫃初次掛牌，或是現金增資股公開申購，當中以初次上櫃的創新服務（7828）抽籤價最高、價差也是最大，承銷價628元，若以上周四（2日）興櫃收盤價1285元計算，抽中潛在獲利近65.7萬元，報酬率104.6%，抽籤日於周五（10日）開始。

汎銓參展電子設備展 搶攻矽光子商機

半導體檢測廠汎銓(6830)積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平。隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並為未來營運增添新動能。