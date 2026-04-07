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百億級主動式台股ETF大車拼！00992A甜甜價彈力佳　AI打底卡位優選

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲中東情勢緊張科技股震盪劇烈，不過台股主動式ETF表現卻很亮眼。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

百億級主動式ETF競逐升溫，在科技股輪動帶動下，具備選股實力的產品表現亮眼。其中，群益科技創新ETF（00992A）憑藉AI題材布局與靈活調整能力，今年以來報酬率達31.1%，在同級產品中表現突出，也因價格相對親民，吸引投資人目光，規模也因此一舉突破200億。

觀察今年台股電子族群走勢，市值前百大電子股中，漲幅超過50%的個股達28檔，其中更有11檔漲幅突破100%，顯示資金不再集中單一權值股，科技股呈現百花齊放格局。進一步統計，近一半電子股表現優於台積電（2330），平均漲幅達73%，反映AI與相關供應鏈成為市場關注核心。

▲▼百億級台股ETF比一比。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

在ETF表現上，00992A同樣展現優勢。今年以來大盤出現修正時，00992A逆勢上漲次數達6次，居同類型ETF之冠；若觀察反彈力道，在大盤回升階段，其反彈幅度達11.7%，同樣位居前段班，顯示其選股與操作具備彈性。
從同為百億級主動式ETF比較來看，00992A最新價格約13.68元，在主要競品中具備入手門檻優勢，同時報酬率居前。其投資策略以AI長期趨勢為核心，搭配短線動能題材，兼顧成長性與靈活度。

▲▼00992A選股邏輯。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

持股布局方面，00992A採取雙軌配置，短線聚焦光通訊、AI測試與高階記憶體等族群，涵蓋智邦（2345）、波若威（3163）、光聖（6442）、致茂（2360）、矽力（6415），以及穎崴（6515）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）、京元電（2449），並延伸至群聯（8299）、欣興（3037）、南亞科（2408）、宜鼎（5289）、華邦電（2344）等個股，掌握產業動能；長線則配置台積電（2330）、台光電（2383）、台達電（2308）等具趨勢優勢標的，兼顧穩定與成長。

知名分析師蔡明翰指出，「開始是川普，結束也是川普，但是科技類股的趨勢不會改變。」蔡明翰指出，這次最像的情境最像的就是去年的對等關稅，去年講到關稅拉高時，4大雲端業者的投入不會轉變，因為這種投資是為了未來4-5年準備，資本支出一定增加，台灣AI供應鏈不會受影響。

蔡明翰進一步表示，過去經驗顯示，即使外在環境出現變數，雲端與AI投資仍持續推進，台灣供應鏈具備關鍵角色，受惠程度可期。隨著市場逐步回歸基本面，特別是台積電4月16日即將召開法說再釋利多，科技股後市仍具想像空間。

相較於市場傳出「賣科技股抱現金」的聲浪，蔡明翰反而認為「台股只要敢崩，你就應該要買。」他表示，美國不會樂見伊朗戰爭拉長，川普不可能打到美國經濟衰退，只要衛星看到美國航母離開中東，往美國移動，油價就崩了，股市自然回到多頭。

關鍵字： 科技股主動式ETFAI題材台股電子投資策略

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