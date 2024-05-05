「股神」巴菲特首曝稅務考量減持蘋果　點名3公司長期持有

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

「股神」巴菲特主持旗下波克夏投資公司於美國時間4日召開股東會，巴菲特首度向外透露減持蘋果13%股權（約1.16億股）的原因為稅務考量，同時強調蘋果公司仍是波克夏最大投資項目，將與可口可樂、美國運通並列長期持股的重要標的，並盛讚「蘋果是一家比美國運通和可口可樂更好的企業。」

《CNBC》、《Bloomberg》等多家外媒指出，這是巴菲特戰友蒙格過世後的首場波克夏股東會，受到減持蘋果股票影響，波克夏至6月底估帳上現金將來到2000億美元（約台幣6.51兆元），巴菲在回答股東詢問特指出，美國通膨壓力下財政赤字可能會再向上攀升，企業稅率可能會從目前的21%向上提高，在這個前提下「大家應該不會介意我減持一些蘋果股票」。

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依照巴菲特規劃，波克夏維持高現金水位因應繳稅需求，公司市值將維持在8000億美元以上，以降低大筆支出對公司營運的影響。

巴菲特表示，消費者們喜歡 iPhone，這款設備的價值遠遠被低估了，「這是最偉大的產品之一，而且可能是有史以來最偉大的產品」另外，巴菲特同樣認為庫克曾被低估了一段時間，但時間證明他是世界上最好的經理人之一，他帶來的產品受到了很多人的歡迎。他的產品覆蓋很多使用者，而且滿意度高達 99%。

不過，巴菲特坦言目前「對AI一無所知」，無法估計其前景，但人工智慧騙局可能成為下個巨大的「高速成長產業」，並將這項技術對世界和社會的影響力比作核武。