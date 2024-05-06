168萬人注意！6檔台股ETF下周除息　00878、00891、00900卡位潮

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「國民ETF」國泰永續高息（00878）等6檔台股ETF將在下周除息，集保統計發現，00878挾配息創史上新高的氣勢，上周人數大增逾6537人，來到125.47萬，穩坐台股ETF受益人冠軍。同時在富邦特選高股息30（00900）與中信關鍵半導體（00891）同步除息下，6檔ETF狂吸168萬人參與，市場熱鬧滾滾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲6檔已公告除息的台股ETF比一比，受益人統計至5月3日。（資料來源：Cmoney、圖／ETtoday製表）

國泰永續高息ETF（00878）第2季配息公告，預計每股配發0.51元再創新高，換算年化報酬率可衝破9%，預計5月16日最後買進日、5月17日除息。市場估計，00878此次配息破紀錄，年化報酬率已衝破9%，與00891配0.4元、年化報酬率9.2%非常接近，兩檔ETF也挾優勢配息的利多吸引投資人搶進。

全台首檔以台灣半導體為題的「中信關鍵半導體（00891）」於5月2日發布第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日，收益分配發放日為6月13日。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，臺灣3月庫存循環指數再度轉正，顯示新訂單擴張且客戶缺貨，預計將帶動良好的訂單循環，有利半導體等相關產業的前景發展。

張圭慧認為，美、台重量級企業接連召開法說會，市場關注對科技產業最新的看法及營收展望，將牽動相關類股走勢，而6月將迎來台北國際電腦展（COMPUTEX），會中將釋出AI、消費性電子等應用層面風向球，持續為半導體產業帶來新商機及成長動能，可望帶動半導體ETF表現，建議投資人可持續鎖定半導體相關ETF，順勢掌握半導體新一波成長行情。

富邦投信則指出，00900將於5月17日除息，今年度第二次收益分配預估金額為0.10元，高達去年同期的5.8倍，超出市場期待，為長期持有的投資人注入強心針，替今年8月的年度大配準備銀彈。

由於台灣股市除權息集中在每年第2季至第3季，因此利息收入短缺的情形在每年上半年都發生。為了因應此情形，此次00900特別微調配息政策，提供投資人穩定現金流。

00900經理人黃煜翔表示，投資人的需求一直是投資團隊的首要考量，穩定的配息也是目前配息政策的目標之一，即便目前尚未進入除息旺季，仍會透過資料庫預估投資組合的股息收入，以平衡不同期間的收益分配差異，幫助投資人達到現金流規劃以及資產增值的目標。

今年以來，00900的年度價格含息績效達到15.51%，排名為18檔高股息ETF第二名，持股產業在4月指數調整後更為分散，同時提高金融股比重，在4月下旬幾次加權指數回檔時表現相對抗跌。此次配發金額優於市場預期，加上接下來準備進入除權息旺季，投資人可以擇時布局00900。