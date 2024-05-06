雲品國際委託經營案達14處　台東新據點力拚年底試營運

▲台東市北町日式建築宿舍群。（圖／雲品提供）



記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）為發展多角化營運事業，去年12月參與台東縣政府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，經過決標與議約程序，本月與台東縣政府文化處與交通及觀光發展處，分別簽署標租管理營運合約，正式擴大事業版圖至公標案範圍。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好台灣觀光發展，將投入台東縣政府公開招租的二處案場「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」的營運，並以母集團等關係企業資源將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點，將這些點以Vantel露營車、鐵道、航空，串連變成線，再把線圍成面，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人。

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丁原偉指出，台東市北町日式建築宿舍群將規劃出高端旅宿與餐廳，雲品將透過包裝與重新定位規劃，提供全新且獨特旅宿與餐飲服務，預計今年底開始試營運；機關車庫則將發展餐飲服務事業，亦串連在地創生業者，一起深化發展台東觀光發展，雲品亦規劃於今年底試營運，兩處據點盼也能夠為雲品帶來更豐富多角化營運的成果，更讓雲品在館外新增第13處與第14處的經營據點。

雲品國際期待未來經能夠呈現出日式建築群與機關車庫的歷史脈絡，也透過雲品的集團優勢，展現出臺東多元族群的風情，活化臺東舊站、舊街區空間的全新生命力。