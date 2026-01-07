台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

華爾街多家投資銀行相繼上調台積電（2330）股票目標價，《彭博》指出，這代表台積電的股價在創紀錄飆升後市場看多情緒仍在延續。摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）認為市場擴大對先進製程需求、上調代工價格與毛利率走揚等原因續看台積電今年營運表現。

台積電股價在2026年開紅盤前3個交易日連續創新高，昨（6日）以1705元新天價收盤，今（7日）則是漲多拉回，股價在1665~1685元之間區間游走。

《彭博》報導表示，包括高盛（Goldman Sachs Group Inc.）、麥格理（ Macquarie Group Ltd.）在內的至少6家機構自年初以來已上調了台積電的目標價。摩根大通在周三發布的報告中將目標價上調24%至2100元台幣，理由是預計營收強勁成長且盈利能力持續改善。

報導稱，在人工智能熱潮的推動下，台積電股價在過去三年大漲逾兩倍，今年以來又上漲8%。由於台積電在台股指數中的權重接近45%，其強勁表現也帶動該指數連創新高。

摩根大通分析師Gokul Hariharan在報告中寫道，「我們預計2026年將成為台積電又一個強勁成長之年」，驅動因素包括該公司先進製程需求擴大以及價格上調，並且「毛利率也應有上行空間」。

台積電將於下周四（15日）公佈去年（2025年）第4季度業績。根據彭博調查分析師的預估，營收料同比成長18%，營業利潤率將超過50%，創下三年來的最高水平。



