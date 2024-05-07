獨家／7-11錢包刷信用卡「再少一家」　台新銀行7月停止合作

▲台新銀行今年7月在統一超商門市將無法使用OPEN錢包，需改用其他行動支付如台新Pay。（圖／台新銀行提供）

記者楊絡懸／台北報導

繼永豐銀行、新光銀行停止統一超商（7-ELEVEN）門市支付合作，前五大發卡銀行之一的台新銀行也宣布，今年7月1日起，將終止「OPEN錢包綁定台新銀行卡片於門市刷卡交易」，這意思是，習慣用OPEN錢包的台新卡友到7-ELEVEN超商消費時，必須改換台新實體卡、其他支付工具，或者將OPEN錢包綁定其他銀行信用卡，才能完成結帳。

多元支付時代，超商實體通路是銀行信用卡必爭之地，消費者最看重信用卡回饋。需注意的是，一般信用卡通常排除超商消費，但如果搭配特定的行動支付活動，就可以從信用卡中拿到回饋。

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根據統一超商官網資訊，目前可以在7-ELEVEN超商門市「使用OPEN錢包綁定」共有10家銀行，分別是國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、滙豐銀行、華南銀行、玉山銀行、兆豐銀行信用卡、LINE Bank簽帳金融卡。

▲OPEN錢包綁定銀行名單。（圖／記者楊絡懸製表）

不過，與7-ELEVEN合作4年多的台新銀行卻指出，自2024年7月1日起，將與統一超商終止「OPEN錢包綁定台新銀行卡片於統一超商實體門市刷卡交易」合作業務。

台新銀行還說，早在4月29日起，OPEN錢包綁定台新銀行卡於統一超商門市交易，單筆就已經限額最高新台幣999元，且無法購買「遊戲點數卡」，原因是：「慎防詐騙，依據台新銀行信用卡會員約定條款第二十二條第六項，為保障持卡人交易安全。」

這意味著，今年7月起，消費者要在7-ELEVEN門市使用台新銀行相關的支付卡片時，無法使用OPEN錢包，需改綁定其他行動支付，如Apple Pay、Google 錢包、Samsung Pay、台新Pay、LINE Pay、街口支付等工具，或者就直接用台新銀行實體卡片，否則將無法消費。

換句話說，當民眾使用OPEN錢包時，未來只能將台新信用卡換掉，改綁定其他銀行信用卡；不然就改用其他行動支付工具，才能順利於7-ELEVEN超商實體門市刷卡交易。

台新銀行目前僅終止「OPEN錢包綁定台新卡」，在7-ELEVEN實體通路上還保留其他支付工具的刷卡功能，未來是否將如永豐銀行、新光銀行「全面退出」與統一超商的支付合作，正受消費市場關注。