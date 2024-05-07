ETF投資人衝破1129萬　00878奪下雙料人氣王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全台ETF市場上周(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，上周雖遇勞動節影響僅4個交易日，不影響國泰永續高股息(00878)粉絲數攀升6537人，榮登當周ETF人數成長冠軍。另外，在零股交易上也由00878超車台積電（2330）與鴻海（2317）奪下成交量冠軍，穩守國民ETF地位。

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▲ETF人數統計，可點圖放大。（資料來源：CMoney、圖／ETtoday新聞雲）

00878至5月3日總受益人數已經來到125萬4665位，在兩百多檔ETF中佔比超過11%，等於每10位ETF投資人中，就有一位是00878的粉絲。

此外，00878還是「零股成交王」！觀察證交所公布的每日零股交易數字，00878近5日(4/29~5/6)盤中的零股成交均量奪得全市場第一名，甚至超越台積電與鴻海，成為小資族與存股族的最愛，顯見00878的超高吸引力。

國泰投信ETF研究團隊指出，成立近四年的00878採每季配息機制，會於2、5、8、11四個月份除息，成立以來穩健的配息風格，深深擄獲投資大眾的心，也因此長期以來人數及基金規模皆穩定增加，四月底已於國泰投信官網公布第二季預估配息金額，投資人可參考公告內容，若想參與此次配息，須留意最後申購日為5月16日。

00878經理人游日傑表示，00878指數規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘（EPS），以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換，因為其指數擁有優異的編製規則，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至12歲以下兒童股民的第一名持有標的，可看出00878在多數人的心中，是一檔適合長期投資，為第二代存出人生第一桶金、累積自己的退休金，作為資產傳承重要規劃的優質ETF。

游日傑分析，台股今年由AI、半導體產業帶動，短線雖有震盪但長線仍呈現多頭格局，上半年已超越市場預期，提前達陣2萬點，五月開始進入除權息旺季，多家公司將密集公布第一季財報，加上520行情可期，應可望帶動後續支撐動能，投資人可善用「存股型」高股息ETF作為投資工具，並挑選產業配置均衡、穩健息收、波動度較低的ETF，作為布局重點。

