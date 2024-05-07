捷迅Q1每股賺1.35元、4月營收年增75％　力拚今年完成美國併購案

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

捷迅（2643）今（7）日公布Q1財報，Q1合併營收為9.79億元，年增20.44％，EPS為1.35元，獲利優於疫情前、且與2020年相比成長23％；另也公告4月營收為4.06億元，月增26.42%、年增75.63%，累計前4月營收13.85億元，年增32.66%，樂觀看今年隨客戶訂單增加，載貨量及營收將雙創佳績；另董事會也通過擬配息5元，以今日收盤價87.6元計，現金殖利率約5.7％。

捷迅表示，今年Q1電商貨品於每個時節、季度推出各類購物等促銷方案，整體航空貨運市場淡季不淡，因此整體航空貨運量主要受惠於轉口業務增長，加上華航今年3架777F貨機陸續交機後，應可使運往美、加航線的艙位帶來正成長的供給；捷迅因及早布局跨境電子商務的市場，而使業務量持續蓬勃增長，加上穩定出貨的AI相關產品供應鏈的客戶群，樂觀看待下半年貨量及營收雙雙上揚。

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捷迅指出，海運市場由於地緣政治緊繃，消彌部分供需利空，下半年2條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪Q2開始出現空班情況，加上紅海危機影響將延續到Q3旺季，造成運價上漲；儘管艙位供大於求現象依然存在，航商仍須面對3大挑戰，包括第一，美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程亦可能發生拉鋸情況；第二，美國總統大選及中東地區地緣政治、戰爭風險；第三、歐洲的環保法規及IMO的法規變化。

另捷迅在美國的進展更是如火如荼按照目標推進，擬於今年完成收購在地經營逾十餘年具規模的專業物流同業，預估可推升集團在美國地區的營收成長，除替原有電子業族群提供完善的服務外，藉此次併購案將公司正式推升到更多元且全方位的整合型物流業者的更高領域。

此外，捷迅去年Q3宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，於近日完成各項美國當地審核資料申請，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，估計可於2025年Q1完工，估算此保稅倉最大可容納高達近1000個40呎貨櫃，2萬個棧板的儲位空間供客戶使用。