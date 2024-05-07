捷迅現金股利5元、Q1EPS1.35元　將併購美物流業並啟用德州保稅倉

▲左上圖捷迅自有車隊中的15噸貨車；右上圖捷迅洛杉磯辦公室；下圖捷迅達拉斯現有物流倉。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今日經董事會通過今年配發現金股利5元，以今日收盤價87.6元計，現金殖利率約5.71％，今年首季合併營收9.79億元，年增20.44%，每股盈餘(EPS)1.35元，獲利優於疫情前，較疫情期間的109年成長23%。同時公告4月營收4.06億元，不僅月增26.42%，年增率高達75.63%。

累計1月到4月營收較去年同期成長32.66%，公司不斷持續新增國際知名客戶群，且在各項服務產品的獲利挑戰成長，今年則是非常樂觀跟隨客戶訂單增加，載貨量及營收將雙創佳績。

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公司於三月法說會時表示今年業績表現將不亞於疫情期間的暢旺程度，在各地業務拓展更是明顯升溫，尤其在美國地區的進展更是如火如荼按照目標推進。

今日董事會表決通過，擬於今年完成收購在地經營逾十餘年具規模的專業物流同業，該家公司位於西雅圖頗具知名度，專營美國出口生鮮食品物流到亞洲及台灣等各地區。

捷迅於美國各營運據點設立已超過27年，分別在紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等地，將因此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，藉此除可帶動其他服務項目的擴展，更可為捷迅引進不同產品領域的新客戶族群，預估該公司可推升集團在美國地區的營收成長，這無疑使原本已立足於物流40餘年的捷迅，除了替原有電子業族群提供完善的服務外，藉此次併購案將捷迅正式推升到更多元且全方位的整合型物流業者的更高領域。

捷迅於去年第三季宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，於近日完成各項美國當地審核資料申請，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，估計可於114年的第一季完工，估算此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃，20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

今年首季空運市場桃園機場統計進、出口貨物因電子品外移至東南亞效應微幅衰退，但自中國地區來台的轉口貨運量有高達8.15%的成長，占比高達桃園機場的52.62%，由於電商貨品於每個時節、季度推出各類購物等促銷方案，帶動整體航空貨運市場淡季不淡，因此整體航空貨運量主要受惠於轉口業務增長，加上華航將於今年有3架777F貨機陸續交機後，應可使運往美、加航線的艙位帶來正成長的供給。

捷迅因及早布局跨境電子商務的市場，而使業務量持續蓬勃增長，加上穩定出貨的AI相關產品供應鏈的客戶群，樂觀看待下半年貨量及營收雙雙上揚。

海運市場雖然面對市場艙位供給大於需求的挑戰，不過地緣政治緊繃，消彌了部分供需利空，展望下半年航運市場，兩條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現「空班」情況，統計亞洲-北美西海岸4、5月各出現11個空白航班，預估亞洲到歐洲5月開始也因船舶供給不足會出現空白航班，加上船舶集中到四大航線，排擠到南非、南美需求，都造成運價上漲。

再加上紅海航運船隻受胡塞組織的襲擊，迫使大部分貨櫃輪航班繞行好望角，緩解全球貨櫃輪供應過剩的結構性問題，這樣的影響將延續到第3季旺季。

近期因艙位供給受限，造成歐美線運價波動的連鎖反應連帶影響至其他航線，4月初開始全球船舶吃緊效應使南半球航線運價醞釀飆漲。儘管艙位供大於求現象依然存在，航商仍須面對接下來的挑戰 :

一、美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程亦可能發生拉鋸情況；二、美國總統大選及中東地區地緣政治、戰爭風險；三、歐洲的環保法規及IMO的法規變化。

綜觀空、海運物流市場動態受各類國際事件所牽動著，但都不影響捷迅踩著穩健的步伐朝設定的目標往前邁進，為客戶、股東、員工締造最大化的營運績效。