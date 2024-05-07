寬宏藝術Q1每股賺2.22元寫同期新高　全年展演齊發營運樂觀

▲紅髮艾德（Ed Sheeran）高雄世運主場館開唱。（圖／讀者提供）
記者廖婕妤／台北報導
寬宏藝術（6596）今日公布Q1財報，受惠於英國巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）世界巡迴演唱會，Q1合併營收為6.33億元，季增54%、年增229%；營業毛利1.51為億元，稅後淨利為7326萬元，EPS為2.22元，單季營收創下掛牌後新高、獲利寫下同期新高。
寬宏藝術表示，Q1營收大幅成長，主要受惠於英國巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）世界巡迴演唱會、鄭中基台北小巨蛋演唱會、藍人樂團巡迴、詹雅雯演唱會，以及民歌49高峰會等；加上台北科教館、台北藝術表演中心戶外廣場、高雄科工館、高雄科工館等展覽，Q1各展演節目賣座良好，使毛利率維持平穩為24%，營業淨利近8,884萬元，本期淨利達7,326萬元，稅後獲利較去年同期成長167%，每股盈餘2.22元。
展望Q2，營運動能將以音樂劇為主，首度來台之四大名劇《西貢小姐》將於5月底開始巡演，4月中甫宣布台北加場演出，目前全省將巡迴34場，預計營收主要貢獻於6~7月份；另外尚有原子邦妮北流演唱會1場、周蕙北流演唱會1場、WILD WILD韓國猛男秀北高10場、Big Bang成員姜大聲TICC演唱會1場、台北Legacy李翊君、蕭煌奇、品冠、賴晏駒、蔡恩雨、韓菲、具俊曄演出共7場、小男孩樂團Zepp演唱會1場。
至於Q3活動規畫豐富多元，暑期三檔展覽計有台北科教館《侏羅紀-恐龍光影展》、高雄駁二《冰雪祭-白色童話展》、台中文資園區《殭展》；演出有已完售的鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、林志炫台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇媽媽咪呀國家戲劇院7場。下半年尚有更多展演活動陸續規劃與等待公布售票，今年營運維持穩健樂觀。
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