快訊/海岬型船運價單日飆漲逾兩成　大西洋線漲幅高達六成

▲ 裕民海岬型船最多，這一波運價飆漲估計也將最受惠。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場今(7)晚現貨市場平均日租單日上漲4698美元，日租來到26,864美元，漲幅高達21.19%，大西洋航線運價單日上漲10,142美元，日租來到27,571美元，漲幅高達58.19%。有關航商指出，這一波飆漲主要是因大西洋地區的船隻太少，而市場需求很高所致。

業界高階分析，租家要從巴西運礦砂，或從哥倫比亞運煤到亞洲，能找到正在大西洋的船是最經濟實惠的，可以就近到南美運貨是最理想的，但是現在在大西洋船很少，多數散裝船都在中國大陸，如果能找在已經航行至新加坡附近的船也可以省時間與金錢，要是找到的是在中國大陸的船，起租日從中國大陸算起，要走25天才能到巴西，因此今日從大西洋起租的船，日租高達49,500美元，單日上漲4125美元，漲幅9.09%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於5月進入乾季，南美礦商出貨正常，市場需求優於4月，而天氣日益炎熱，煤炭需求也拉高，海岬型船運價水漲船高，出現飆漲現象，估計貢獻今日波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)180點以上，晚間8點過後最新出爐的BDI升破2千點，上漲207點，達2083點，巴拿馬型船日租單日上漲593美元，達17,545美元，超輕便型船小漲40美元，達16,074美元，輕便型船跌124美元，達12,990美元，各型船運價都在獲利水平之上，其中海岬型船較成本高出1萬美元以上，獲利率最高。

目前擁有最多海岬型船的是裕民航運(2606)，共22艘，其中半數船隻都在現貨市場營運；中國航運(2612)有13艘，6月還有1艘新造船交船，船隻採取長約策略，僅1艘在現貨市場操作；新興航運(2605)有8艘海岬型船，目前僅一艘簽有長約，其餘都在現貨市場。

今日裕民股票收盤價57.6元，上漲5.11%，是航運類股當中漲幅最高的一家，較上周二收盤55.8元，上漲1.8元或3.23%。