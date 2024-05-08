國人赴東南亞旅遊越南拿下冠軍　泰國延長免簽力拼重新奪冠

▲在泰國搭乘Ocean Sky Pattaya郵輪賞芭達雅絕美夕陽及曼妙舞姿的人妖秀。（圖／Klook提供）

記者張佩芬／台北報導

長期以來，泰國一直是台灣旅客赴東南亞的首選，但是在2019年，越南首度超越泰國，拿下冠軍寶座，去年11月10日，泰國開始祭出半年免簽證，全力挽回台灣旅客，昨(7)日再宣布延長免簽半年，至11月11日；今年泰國是否能重新拿回冠軍還有待觀察，靜宜大學觀光系副教授黃正聰則指出，從今年1月的統計數字來看，免簽效果還是很高的。

觀光署公布的數據顯示，今年1月台灣赴泰國旅客有85,805人次，年增50.66%，月增率高達21.4%，赴越南旅客是88,788人次，年增63.69%，月減1.2%；2月赴泰國旅客是100,069人次，赴越南是103,828人次。

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去年全年，台灣赴泰國旅客共777,326人次，赴越南旅客有853,859人次，越南多出9.85%。在2013年，台灣赴泰旅客有50.67萬人次，越南是36.20萬人次，2019年赴泰國國旅客830,166人次，首次落後越南的853,257人次。

▲泰國2022年新推出的曼谷觀光巴士。（圖／Klook提供）

去年8月泰國觀光局駐台新任處長莎莉蔓在「泰國旅遊產品說明會」上，向台灣市場宣佈泰國最新推廣方向及觀光情報，表示她以三年內讓台灣赴泰國觀光旅客一年達一百萬人次為目標，除了追求人次，也要提升旅遊品質。

越南僅有富國島提供台灣免簽證，但是台灣赴越南旅客人次還是超越泰國，黃正聰認為，之前太多人去過泰國了，越南相對比較新鮮是主因；航空旅遊業者則指出，越南峴港、富國島都是新的觀光建設與旅館，確實比泰國更吸引人，泰國如果不是有免簽證，恐怕會落後更多。

旅遊電商平台Klook昨日搶先搭配泰國延長免簽優惠，宣布推泰國5大最新夜間娛樂，包括豪華郵輪賞河景、高顏值猛男表演、百萬夜景高空酒吧、LGBTQ音樂變裝秀、夜間美食巴士摘星等。

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