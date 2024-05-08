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台驊首季EPS1.88元　第二季淡季不淡有望更好

▲台驊投控董事長顏益財擬邀集相關產業成立物流產業基金。（圖／記者張佩芬攝）

▲第二季淡季不淡，台驊投控可望有更好表現。圖為台驊董事長顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股集團(2636)海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底，本業經營績效回升，第一季營運繳出新台幣46.57億元營收，年增38.31%，為近5季新高，加上財務規劃(運用)取得利息及匯兌收益挹注，單季EPS為1.88元。法人指出，第二季海空運市場淡季不淡，海運還大漲價成功，有望獲得更佳的成績。

因紅海事件帶動歐、美及地中海航線運價上漲逾倍，加上全球終端零售重建庫存需求下，海運事業群第一季營收達新台幣25.76億元，年增55.20%，為推升第一季營運最主要的事業群。

空運事業部則受惠美國電商進口需求熱絡，第一季陸續完成多趟包機業務，帶動營收達新台幣9.86億元，年增34.04%；由於全球電動車競爭進入白熱化，加速整體鋰礦砂倉儲週轉動能，在美國及澳洲鋰礦砂大廠仍持續佈建庫存下，帶動第一季江船貿易及倉儲收入持續成長，內貿物流事業群第一季營收達新台幣7.76億元，年增15.53%營運仍持續保持兩位數增長。

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此外，由於遠東至歐洲及地中海運運價較去年同期上倍增，考量運行時間成本，中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，鐵路事業群第一季亦繳出3.18億，年增6.82%營運佳績。

第二季在海運部分，2024年運力供過於求趨勢仍未改變，因紅海事件影響，多數航商仍以繞行好望角為主要往來歐洲市場航道，配合嚴格控艙經營模式，短暫縮減運力過剩之缺口，同時透過提高基本運價(GRI)確保運價維持在獲利水平之上；2024年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於2023年，同時中國第一季經濟成長超於預期，加上美國消費力道持續強勁，顯示未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第二季營運表現。

空運部分因海運市場的不穩定和中國電商的崛起，推升航空貨運增長的重要因素，因此，台驊空事業部第二季營運趨勢仍以電商產品為主流，由於快時尚電商運輸方式對航空貨運需求和運價產生巨大影響，穩定供應艙位成為電商物流最主要的一門課題，台驊空運營運團隊藉由電商業務的蓬勃發展契機，深化與航空公司合作關係，成功取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，同時複製打入中國電商龍頭供應鏈經驗，第二季將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，藉此擴大營運表現。

內貿物流事業因鋰離電池2023年價格大幅下滑，預計中國境內新能源車企業趁勢大舉拉貨建倉低成本庫存水位，可望帶動第二季倉儲週轉率，並提升倉儲收入，而江船運輸則為內貿物流主要營運主體，同時搭配供應鏈上下游加工品物流及配送運輸，2024年仍以2位數增長為目標。

子公司聯宇達方自第二季起參與國際化學品大廠倉儲物流競標案，同時與中國綜合性企業集團洽談倉儲及配送業務合作可行性，搭配現有鋰礦砂、特殊化學及快銷品業務穩定成長，積極與全面性的擴張內需物流市場業務發展規模。

鐵路事業部由於紅海問題持續，考量運行時間成本，中歐班列持續擔任廠商出口歐洲的主要替代方案之重責，四月及五月整體出口訂艙量較2023年增長，其中通往重慶、成都班列接單皆已呈滿艙狀態，六月營運則恢復淡季水平；同時土耳其及喬治亞等新興市場開發成效已逐漸展現，中亞市場亦新增2間代理商合作，第二季營運將呈現淡季不淡。

供應鏈物流金融事業部子公司中產保理專營保理金融服務，提供資金予供應鏈上下游優質客戶，與供應商及客戶建立長期戰略合作關係，並積極與當地擔保公司合作，降低營運及違約風險，2024年融資規模將達2億人民幣，實現物流、金流與商流三方共贏之目的，並為集團創造穩定收益。

台驊控股為多元產業控股，透過投資部門廣泛蒐集與分析國內外重大投資資訊與靈活資金運用於金融市場及資本市場，取得豐沛的利息收益及資本利得。

同時，為提升自有資產使用率，成立T3CO(韻驊股份有限公司)投入共享辦公室租賃領域，取得穩定租金收益並扶植新創產業，完整的財務規劃與管理運用，成為集團發展最有力的後盾。

此外，台驊控股為一間重視資訊安全的物流控股集團，公司團隊致力於建立和維護一個全方位的資訊安全管理系統，於今年4月取得ISO27001資訊安全管理系統認證資格，透過嚴格的內控管理、教育訓練及稽核制度讓資訊安全不僅深入每位員工的作業規範中，更具體的將資訊安全意識融入在員工、客戶、供應商及投資人往來行為之間，確保企業永續發展。

關鍵字： 台驊首季EPS1.88元第二季淡季不淡有望更好

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