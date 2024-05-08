成分股出爐！00944重押亞翔　00946最愛鴻海

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
擁有「00919親妹妹」封號的月月配台股ETF，群益科技高息成長（00946）與野村趨勢動能高息（00944）將於明（9）日掛牌，兩檔ETF雙雙公告成份股，其中00946持股最多2檔為鴻海（2317）與聯發科（2454）；00944則是重押亞翔（6139）、長榮鋼鐵（2211），兩檔ETF的前十大成分股中，包括漢唐、瑞儀皆為重疊標的。
00946今公告基金規模為45.43億元，50檔成份股配置，鴻海、聯發科持股權重各為10.99%與9.01%名列50檔成分股排行冠亞軍。
00946持股第3至4名分別是聯詠（3034）、日月光（3711）持股權重在8.76%與8.34%，其後依序是聯電（2303）持股權重7.93%、瑞昱（2379）持股權重7.72%、世界（5347）權重3.75%、瑞儀（6176）權重3.36%、漢唐（2404）權重3.2%與力成（6239）權重2.98%。
00944今日公告募資規模約13億元，每股淨值15元，50檔成份股中，持股權重前十大分別是亞翔（3.53%)、長榮鋼（3.2%）、至上（3.15%）、漢唐（3.1%）、瑞儀（3.02%）、群光（2.77%）、鈊象（2.77%）、宏全（2.54%）與中信金（2.53%）。
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