成分股出爐！00944重押亞翔　00946最愛鴻海

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高 外媒曝200美元時機點

台積電（2330）公布4月營收年增近60％達2360.21億元，寫下單月次高紀錄，加上公布調高季配息至每股4元，激勵台積電ADR周五上漲4.53％或6.47美元，收在149.26美元，創歷史新高，換算現股約967元；外媒更喊台積電ADR目標價上看200美元、換算現股約1296元。

月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退 3檔不到3萬人

本周2檔月月配ETF新上市掛牌，難逃破發命運，連帶使得ETF買氣往下墜，根據集保中心統計，7 檔月月配ETF、具指標性元大台灣價值高息（00940）自上市掛牌以來，受益人數周周增，但本周首見衰退，人數也一直無法跨至百萬人，另有3檔人數不到3萬人。

姊弟共有土地！地價稅差4倍 稅務官員解惑「房地非屬同一人」

新竹市怡君的父親日前過世，她與弟弟繼承父親名下同一筆土地，各持分1/2，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟的申請被核准，怡君覺得很疑惑，於是向納保官申請諮詢。

00940換股卡位大戰！ 一表看本周投信搶進10檔

元大台灣價值高息（00940）預計在下周五（17）日盤後公布成分股更換，市場估計下周進入換股高峰，市場「猜猜樂」，投信法人吃豆腐搶先卡位，根據統計，這一周（5/6~5/10）投信買盤集中在中信金（2891）、聯電（2303）與陽明（2609），買超張數破2萬。

金融股獨強並非好事！ 史上經驗看「暴風雨前寧靜」

從過去類股走勢，找到市場出現危險訊號！從過去金融指數、電子指數、加權指數走勢中，找出走勢規律，市場後續務必注意，電子指數是創高還是做頭？

韓國大力蓋晶片廠 美報告：2032年產能超越台灣

根據韓國媒體The Korea Herald報導，美國週四發布的報告顯示，預計到 2032 年，韓國的半導體產量將佔全球半導體產量的近20%，達到歷史最高水準，超越台灣。

航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高 00878、00918帶頭衝

航運股、金融股連袂發威，國泰永續高息（00878）、大華優利高填息30(00918)等6檔台股ETF表現也相當精采。同步創新高。其中00878連2個月繳出「創天價」成績單，00918更因本周兩個交易日刷新天價，單周表現也獲封猛打賞，市場持續關注衝高後續航表現。

紅海危機加天候等因素塞港問題浮現 船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機造成貨櫃船繞道好望角，船隻彎靠港口改變，航程拉長，增派的船舶尺寸不一，加上天候等因素，造成船期延誤，另一方面船公司為穩定或拉升運價實施抽減航班措施，造成到港船隻減少，進而產生缺櫃問題，現在船公司已經根據獲利貢獻度在分配貨櫃，攬貨業擔心這樣下去，疫情期間出現的買艙費會再度出現。

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」 錯過就要親赴開會領取

人氣暴棚的聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」自5月2日開領後，已經吸引超多股民爭相搶領，不過尚未領取的股東要注意期限了，按照聯電紀念品領取方式，如果以委託出席股東會之股東想領紀念品，徵求期間只有到5月17日為止，股東們可要把握最後一周時間，早日前往徵求事務地點領取。

長榮前10大股東！張國華兒子首入列 00919居第二

長榮海運（2603）將於5／28召開實體股東會，前10大股東也出爐，與去年相比，老大張國華兒子首入列，一家三口持股比例達15.54％，與去年6.93％相比大幅成長，顯見大哥已完全掌控海運布局；此外，群益台灣精選高息（00919）持股達6.19％，位居第二大股東。