每天只要「工作1小時」　網見1關鍵：你要小心了

▲原PO上班沒什麼事情做。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然很多人嚮往「錢多事少離家近」的工作，但如果上班真的沒什麼事情做，會不會反而無聊或痛苦呢？近日就有網友發文表示，她每天實際工作的時間只有1小時，其餘時間因為不方便滑手機，所以她實在不知道可以做什麼，也為此感到痛苦。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「上班沒事做好痛苦」為標題發文表示，除了月底或有突發狀況會比較忙之外，她最近實際工作的時間都只有1小時。她透露，其他同事其實工作都很忙，甚至會加班，但卻只有她可以準時走，雖然曾想過要不要幫忙其他人，但她又擔心自己處理不來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，其實辦公室的氣氛很自由，但也不方便一直滑手機，因此想知道上班時間還能做什麼？畢竟真的拿書出來看好像也怪怪的。

▲其他同事都要加班。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛歪樓直呼，「我覺得你找一個比較忙的工作比較好，這個就讓給小弟來承擔，請問地點在哪裡」、「這種文，大家只會對到底是什麼工作有興趣，其他不是重點」、「什麼工作啊，可以分享一下嗎」、「告訴我在哪」。

也有網友表示，「你的工作好適合兼職」、「閒不下來就看點書培養興趣或是知識，沒事做時間感覺會很漫長」、「跟我現在一樣，每天去公司就是在等下班，時間過超慢」、「我也是！我是買電子書，上班的時候用公司電腦看，回家後可以用平板看，也不會讓同事發現我太閒」、「別怕搞砸，主動問主管，他會評估適合的任務給你」。

不過也有網友認為，「你要小心了，如果這狀況一直持續，你覺得老闆會請一個沒事做的人嗎」、「代表主管不想培育你，考績也不會給你太好，你還年輕，好好想想，過得太安逸，反過來就是低估自己能力」、「如果整個部門都閒就算了，其他同事忙到加班，只有原PO一天工作量才1小時，那裁員一定先裁她」。