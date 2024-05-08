台泥支持碳有價　籲進口品同步申報碳含量「鋪路台版CBAM」

▲台泥董事長張安平出席CAPRI論壇重申支持碳有價。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

環境部今年成立碳費審議委員會，台泥（1101）董事長張安平表示，「我不認為溫室氣體可以不用成本的進行排放，所有排碳都需要付出代價，因此應該要有溫室氣體排放的費用。」除了支持碳有價，也呼籲政府應依碳邊境調整機制CBAM，將碳定價制度延伸至邊境，在2025年開始本地企業支付碳費時，依法同步要求需支付碳費產業對應的進口原材料與產品申報碳含量等資料，為未來實施台版CBAM預做準備。

張安平近日出席亞太堅韌研究基金會論壇，被主持人問及近期受到各界關注的碳費或碳關稅機制議題，他引用最近熱議的科幻小說「三體」做為比喻，強調氣候變遷因應、經濟發展，及社會政治體制是氣候問題下碰到的三體問題，每個都有獨特解決方案，但沒有一體適用的解決方案；也因為是過去全球沒有遭遇過的，所以需要由上而下的方法來處理溫室氣體。

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台泥表示，樂見環境碳費子法正式將碳洩漏風險納入考量，然而，環境部設定碳洩漏風險係數值，僅能短期緩解碳定價對國內經濟的衝擊，長期來看若無台版CBAM的配套，將發生台灣與其他國家之間的碳洩漏問題。

台泥指出，政府若不實施台版CBAM，碳費上路後，將促使更多高碳洩漏風險企業，從製造商變成進口加工業；以水泥鋼鐵業為例，恐讓部分業者減少本地生產量，大幅進口國外無碳足跡資訊、無須負擔碳成本的低價原物料，再進一步加工，即可能達到環境部子法中的減量指定目標。

台泥認為，這些進口原材料，沒有透過台版CBAM推行，公部門根本無法掌握碳排資訊，結果台灣想以實施碳費來達成整體國家減碳目標，卻在邊境產生碳破口。而這破口無疑是將台灣的碳排轉移到其他國家造成「國與國的碳洩漏」。

台泥呼籲，環境部於2025年國內開始收取碳費同時，也正式要求相對應之進口原材料與產品申報產品碳含量，且高碳洩漏風險產業應優先施行。此舉也有助政府掌握邊境碳破口的數字，俾利台灣淨零目標制定。