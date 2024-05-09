智冠公布Q1每股賺1.83元！董監改選名單「台鋼派」入列

▲智冠公布第一季財報並提名董事候選人名單。圖為智冠科技董事長王俊博。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
記者楊絡懸／台北報導
智冠科技（5478）公布2024年第一季財報，合併營收約17.24億元，季增10.9%，年成長3.9%；歸屬母公司業主稅後淨利2.56億元，季增32.7%，年減2.6%，每股淨利（EPS）1.83元。
智冠第一季整體業績狀況，受惠於旗下自研與代理遊戲市場反應佳，以及代收付金流業務因年節及實體活動消費增溫，因此營收季增10.9%、獲利季增32.7%。
展望第二季，智冠表示，集團與全球遊戲廠商開創商務合作，智冠MyCard數位點數穩居領導品牌地位，搭配實體通路廣泛行銷資源、代理營運、社群客服、雲端服務等一站式服務，逐步提高海外服務占比，為合作客戶拓展台、港、澳與東南亞市場。
另一方面，智冠董事會也通過6月股東常會的董事候選人名單，公司派共提名6席董事、4席獨董。除了智冠創辦人王俊博列入董事候選人名單，還包括王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、榮剛材料公司代表人陳政聞；獨立董事提名人選包含徐守德、林軒竹、曹維傑、邱慧吟。
市場派網銀國際則提名4席，其中一般董事2席包括新創專家許毓仁、哈佛大學商學院教授王常懿，2席獨董為文化大學副校長法學教授王志誠與僑光科技大學副教授李麗澤，皆為自然人董事。
據了解，智冠提出的名單未與網銀國際協調，外界正觀察智冠與網銀國際後續情形。
智冠與台鋼集團旗下的榮剛2023年12月宣布透過股權交換跨界結盟，換股比例為1：2.2，預計交易完成後，榮剛將持有智冠約18.32%普通股股權，超越原先市場派大股東網銀國際，成為第一大法人股東。
王俊博說，面對長遠發展下的變化與挑戰，智冠不會故步自封，將以多元且更具開創性的企業經營思維與文化，積極創造優良績效與獲利。
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