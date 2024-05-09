桃園缺電才停電？　台電：若真缺電「設備修好電也不會來」

▲台電回應桃園停電問題。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳俐穎／綜合報導

由於桃園地區一個月多次停電，甚至高達35次，讓許多民眾質疑是否面臨缺電危機，台電先前回應表示，都是「事故」造成停電，例如機組跳脫、動物觸碰等等。而今日台電發言人發言人蔡志孟表示，桃園停電問題真的是事故，「如果缺電，修好了電也不會來」。

台電今日於台電大樓舉行2024年節電啟動記者會，台電指出，回顧過去一年節電成果，全國共有近1300萬戶次住宅用戶響應節電，台電發出近15億元節電獎勵金，全年節電度數達18億度，而2013年迄今更已累積節電近300億度。

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台電說明，除住宅用電外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電。其中，「節電服務團」由台電提供客製化服務，主動協助大用戶分析用電、給予改善建議，自去年至今年3月共計輔導近5600戶，近年更以專業量測儀器投入製造業用戶耗能設備深度節能輔導，為用戶量身訂做節能改善診斷。

記者會中蔡志孟也表示，近幾年停電狀況真的下降很多，他表示，往年一年停電700到800次，到去年只有200多次，他也分析，桃園地區的饋線高達1109條，佔超過全國10257條的十分之一，所以事故發生機率變大。他也表示，昨日已經加派四、五組人力，檢修點增加300個，陸續可以讓停電事故次數下降。