全新名人郵輪　台北直飛西雅圖乘郵輪航向阿拉斯加壯麗冰川

▲名人愛極系列的神奇魔毯（Magic Carpet）可以自由升降，作為郵輪的多功能空間。（圖/名人郵輪提供）

記者張佩芬／台北報導

今年暑假台灣將有四家航空公司從台北直飛西雅圖，皇家加勒比集團旗下的名人郵輪今(9)日宣布，將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，攜手五家台灣業者開賣即日起至2026年由海外出發的全球Fly Cruise飛航遊輪假期，其中針對台灣市場熱賣數十年的經典阿拉斯加航線，大動作一次調派旗下三個系列的代表郵輪，提供西雅圖、溫哥華等北美出發，多達5條獨特路線將近60個阿拉斯加航程。

榮獲多項國際大獎肯定的名人郵輪船隊目前已有17艘郵輪規模、航線遍及全球七大洲，涵蓋義大利、冰島、挪威、加勒比海和澳洲等300多個目的地。名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示：「名人郵輪致力提供最頂級的旅遊體驗，我們保有小型郵輪貼心周到的細緻服務，同時提供大型郵輪精彩豐富的休閒娛樂，這也是名人郵輪引以為傲的與眾不同之處。」

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▲游泳池、無邊際陽台享受180度無死角海景並自由切換室內室外空間、名人郵輪首次將旗下的旗艦郵輪名人愛極號引入阿拉斯加航程。（圖/名人郵輪提供）

在全新的視覺形象中，名人郵輪融入「真實視界 True Eyes View」的概念，以旅客角度捕捉名人假期的獨特之處。「當旅客登上名人郵輪後會發現，船上的所有細節都令人驚艷且超出期待，我們希望能以創意的手法呈現這無與倫比的體驗。」區嘉麟補充道。

鎖定深受台灣旅客喜愛的阿拉斯加，名人郵輪今年首度派出旗下的頂級系列名人愛極號、名人極致號和名人尖峰號，分別從美國西雅圖、加拿大溫哥華和阿拉斯加史華德出發，沿途造訪「鮭魚之城」克奇坎、阿拉斯加首都朱諾和全美最大冰川之一的道斯冰川等地。

名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示：「根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加的旅客人數約2,337人次，加上台灣市場8月起將有4間航空直飛西雅圖，每週提供25個航班選擇，加上台灣護照入境美國的免簽優勢，未來旅客可以透過名人郵輪的優質服務，更輕鬆地探索阿拉斯加。

」

▲名人郵輪(中)亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟(中)與合作業者合影。（圖／記者張佩芬攝）

名人郵輪阿拉斯加形成溫哥華登船八天七夜露臺房每人799美元起，西雅圖登船(新船)1449美元起，如欲了解更多郵輪訊息或預訂航程，可洽詢指定旅行社合作夥伴：AsiaYo（02-7755-0575分機2310）、可樂旅遊（02-2567-2626）、KKday（02-7713-4673）雄獅旅遊（02-8793-9608）與喜泰旅行社（02-2717-1399）；如欲了解更多關於名人郵輪及未來航程的資訊，請瀏覽 。