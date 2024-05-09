雲品Q1每股賺1.35元創同期新高　地震影響4月營收年減2％

▲雲品委託經營案「亞果薈」。（圖／雲品國際提供）

記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）今日董事會通過今年Q1財報，Q1合併營收為7.43億元，年增19.3%，稅後淨利為1.43億元，年增72.09％，EPS為1.35元，年增56.98%，營收、稅後淨利與EPS皆創同期新高；另同步公告4月合併營收為1.57億元，因地震造成部分餐廳短暫停業數日，年減2.7%；今年前4月累積營收為9億元，年增14.78%。

雲品國際表示，積極推展委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，目前已有8處營運中，另外6處正緊鑼密鼓籌備與興建。隨著新據點陸續開出，雲品賺取專業的管理財創造獲利，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，對雲品的淨利率與營業利益率有直接正面挹注。此外，隨著日本黃金週假期到來、國際航班增加的利多商機，亦將持續對於雲品旗下飯店旅宿有所助益，衝刺Q2營收動能。

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雲品旗下「君品Collection」目前已有14處委託經營據點，除了本月簽約的2處臺東縣新案「臺東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」，尚有新北烏來溫泉別墅「蘇卡利．漫活」、雲品酒店杭州、台南安平宴會物業「宜樂安平」及南投埔里福興溫泉旅宿等6處正籌備中，今年將持續新增委託經營據點，亦積極規劃成立新品牌，以多角化方式增加未來獲利成長動能。

展望後市，受惠5月母親節餐飲活動，助攻餐飲宴席聚餐商機，君品酒店更因新開幕〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉西西里牛排餐酒館創造餐飲議題，有望有效增加來客數，今年更將因委託經營據點陸續投入，期待可維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

為搶攻母親節聚餐商機，雲品國際旗下君品酒店二間義大利餐廳，分別於本月份開幕與辦理米其林主廚客座活動，〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉西西里牛排餐酒館開幕之後訂位已經來到六月底，母親節當週訂位則已經滿至9成5，雅意Artbrosia則邀請了連續蟬聯27年米其林星級餐廳的主廚來台客座，也特別將Ca’Vittoria餐廳2024年最新米其林摘星之作皮埃蒙特「羊排」引進來台，目前訂位也來到85％，將對於5月餐飲營收有所助益。