12家金控前4月賺逾1417億　國泰金EPS衝破3.53元暫居第一

▲12家金控獲利。（圖／ETtoday製表）
記者陳瑩欣／台北報導
12家金控4月業績出爐，扣除富邦金（2881）、中信金（2891）尚未公告外，12家公司前4月獲利衝破1417.68億元，其中以國泰金（2882）4月稅後純益137.4億，累計前4月稅後純益509.4億元，創歷史次高，每股稅後純益（EPS）為3.53元，暫居獲利王。
國泰金表示，4月各子公司核心業務成長動能強健，獲利亮眼；子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計純益創歷史次高。
除了國泰金業績看俏以外，元大金（2885）、永豐金（2890）與開發金（2883）前4月獲利動能俱佳，皆較去年同期成長3成以上，開發金年增率超過153%，僅次於國泰金的296.73%。
元大金指出，4月稅後純益30.53億元，累計前4月稅後純益為122.88億元，EPS為0.97元，獲利表現佳的主因來自於台股交投熱絡，4月日均量逾5,540億元，證券稅後淨利為12.32億元；銀行稅後淨利為9.59億元。另外，4月元大人壽受新台幣貶值影響，產生匯兌利益，稅後純益為6.89億元。
開發金4月自結稅後純益24.25億元，今年前4月稅後純益突破百億，達106.39億元，較去年同期成長153%，每股盈餘0.64元，子公司凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月份稅後獲利為18.96億元，今年前4月稅後獲利達70.45億元。
凱基人壽將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。4月份台股走勢震盪，交易量能減少，惟股票經紀與財管業務仍持續挹注凱基證券獲利；凱基證券4月份稅後獲利5.64億元，今年前4月稅後獲利達34.62億元，與去年同期相比成長約52%。
凱基銀行整體營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，4月份稅後獲利為5.52億元，今年前4月稅後獲利達20.21億元。中華開發資本受投資部位評價表現變動影響，4月份稅後獲利為0.25億元，今年前4月稅後獲利為1.54億元。
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