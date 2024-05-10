貿協長官辦公室小3分之1　員工共享空間大增

▲左上圖貿協翻新後的辦公室，主管房間小了約3分之1；右上圖的員工共享空間與下圖的健身房都變大了。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會在今年2月5日搬回完成翻新的台北市基隆路國貿大樓辦公室，訪客發現新增了好多公共空間，光會議室就有30間，還有可接待賓客，或供員工用餐或開小型會議的多用途空間，健身房也變大了，並增設冥想室、咖啡吧檯等，員工有好表現時領到的TAITRA COIN，可點一杯咖啡，甚至點名要James(貿協董事長黃志芳)幫忙沖一杯拿鐵。

這些共享空間哪裡來的，原來是貿協主任、處長、副秘書長、秘書長與董事長的辦公室都縮小了約3分之1；另因貿協約1300名員工，其中不少員工經常出差辦展或帶團出訪，約四成員工沒有提供固定座位，回到辦公室就使用彈性座位，個人辦公用品則置放在儲物櫃。

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新辦公室幾乎每個房間與會議室都採用透明玻璃，只有一間開標用的會議室採用密閉木門，原使用長達34年的老舊辦公室，是以打掉重練的方式，翻新為最新智慧化辦公室；大型的Sky Square有很大的舞台、LED與超大螢幕，可以開會、演講、辦PARTY等，做多用途運用。

▲Sky Square有很大的舞台、LED超大螢幕，可以開會、演講、辦PARTY等，做多用途運用。（圖／記者張佩芬攝）

貿協董事長黃志芳坦言，剛到貿協就任時，美國在台協會理事主席莫健到辦公室訪問，當時他覺得很不好意思，因為貿協都還是1980年最老舊的辦公室，而現在不管哪個行業，都必須是科技公司。

黃志芳指出，這幾年變化很快，除了數位科技，數位轉型，人工智慧又橫空出世，去年是AI元年，貿協下一個階段要儘快成為AI驅動組織。

這次進行重新裝潢的主要是將最早承租的5、6、7樓辦公空間，總坪數約1818坪，包含5樓的市場處、產業處、行銷處，6樓的行政處、企劃處、記者室、會議室等，7樓的數位商務處、數位科技、企劃財務處與首長辦公室等，樓層以陸、海、空為主題做設計，5樓是海之水，6樓是山之峰，7樓是天之雲(星際)。

▲隔音電話亭、星際走廊與可以請James幫忙泡杯拿鐵的咖啡吧檯。（圖／記者張佩芬攝）

貿協為國家級經貿推廣組織，並承接包含外交部、農委會等委託專案，為對國際宣傳我國經濟及產業發展的重要窗口之一，每年接待大量各國政府官員、工商團體、重要貴賓及買主，並於會內與多國官方機構洽簽合作協議，整體形象代表我國經貿專業形象，所處場域代表國家形象的一環。

▲象徵無限大的牆面造景。（圖／記者張佩芬攝）

該會透過重新裝潢辦公室來優化國家推廣機構品牌，改善所有員工工作環境，形塑更有效率、更人性化、更能夠與國際接軌的企業文化，並藉以倡議ESG綠色永續、落實節能減碳政策。