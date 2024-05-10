續推防詐新功能、海外市場！Gogolook今年前4個月營收年增6.3%

▲Gogolook今年策略重心之一為MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）10日公布2024年4月合併營收0.58億元，年減14%；累計今年前4個月營收2.65億元，年成長6.3%，並寫同期新高。單月之所以呈現衰退，主要是去年同期旗下袋鼠金融受惠於疫後信用卡辦卡商機，基期較高。

對於今年營收動能放緩，Gogolook表示，目前觀察Whoscall用戶數成長增速較去年佳，3月初個資偵測的服務上線後，今年還會陸續推出新功能以擴增來電辨識以外的防詐場景，有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升。

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此外，Gogolook將持續布局長期成長，在注重投資效率下，今年目標獲利倍數成長。

Gogolook指出，今年的兩大策略重心是在MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區，以及投入更多資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業端防詐服務，以及期待孵化出更多創新服務。

值得注意的是，Gogolook泰國總部在曼谷主辦活動，受到泰國皇家警家及社會發展與人文安全部等政府機關支持，加上泰國最大電信集團True Corp、電子支付領導品牌True Money等企業共同發聲，今年Whoscall在泰國的月活躍用戶數（MAU）可望超越台灣，並將產生外溢效應，帶動整個東南亞地區的用戶增長。

企業端服務方面也將積極布局，尤其行政院通過打詐新四法，將使各大企業更正視與落實防詐部署，投入更多資源以符合國家政策，有利於Gogolook長期布局與推廣企業端服務。

▲永豐銀行與Gogolook推出異常帳戶偵測機制。左起為永豐銀行作業處處長張瑜娉、Gogolook商務長林伯翰。（圖／Gogolook提供）

舉例而言，近期Gogolook與永豐銀行經數個月的研發與概念驗證，在警示帳戶偵測上取得突破性成果，透過AI與數據分析的新興技術，Gogolook協助永豐銀行風控單位強化防詐效能，同時提升顧客保護力，獲得客戶肯定，未來也將跨入更多的企業防詐應用領域，保護更多民眾與企業，同時已積極拓展海外市場。

另一方面，Gogolook旗下「袋鼠金融」平台今年起著重在產品驅動成長的策略，強調生態系的成長飛輪，透過多元管道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度。

換句話說，Gogolook將聚焦在個人資安、企業防詐與普惠金融科技領域，發展穩健而多元的營收來源，追求長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。