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距離520剩5個交易日！專家：台股5月震盪「淘汰弱股、留下強股」

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲台股上週漲378.52點，週線漲幅1.86%，平均日均量4,254.36億元，帶動週線連三紅。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台股上週五（10日）多頭持續，指數續揚148.07點，漲幅0.72%，大盤收在20,708.84點，距離歷史天價20,883.69點僅差174.85點之遙，統計整週台股上漲378.52點，週線漲幅1.86%，平均日均量4,254.36億元，帶動週線連三紅。

三大法人方面，上週依舊是自營商小幅調節4.87億元，投信與外資雙雙站在買方，投信連續買超週數推進至第10週，上週買超金額擴大至212.95億元，外資連3週力挺台股，單週回補270.66億元，三大法人合計買超478.74億元。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，上週在類股輪動之下，台股持續往歷史高點挺進，目前指數穩於短中長天期均線之上，技術面多頭趨勢未變，且晶圓龍頭大廠10日公布4月營收，在高效能運算需求攀升帶動下，4月營收高達2,360.21億元，為歷史次高，月增幅超過兩成，年增幅更是大幅成長59.6%，有利於這週台股多頭持續表現。

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▲專家認為，5月台股以震盪格局為主，不妨做持股「汰弱留強」。（圖／pixabay）

黃新迪說明，從產業趨勢來看，台股多方依舊有發揮的空間，特別是對台股最佳的利多因子，包括先進封裝CoWoS產能開出，有利供應鏈後段廠商營收；另外從微軟、AMD等也看到通用型伺服器需求開始復甦，顯見台廠企業獲利將持續盤升，且從台股第一季財報來看，AI相關個股普遍繳出亮眼成績，也帶動近期科技股成交比重回升至6成以上。

另一方面，黃新迪指出，距離520新任總統上任僅剩5個交易日，統計顯示，自2016年以來，520當天後，5、10、20個交易日的大盤全數呈現上漲，後40日也有75%機率上漲。

不過，黃新迪提醒，因為部分產業評價面偏高，大盤PE/PB（本益比/股價淨值比）已超過長期平均值一個標準差，預期5月台股將以震盪格局為主，要見到指數再大幅上漲機率較小，此時不妨做持股「汰弱留強」，逢拉回時增持評價面合理的AI類股，以及高殖利率個股部位強化防禦性，產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等，以AI及先進封裝為主要布局方向。

關鍵字： 台股520局勢投資理財

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