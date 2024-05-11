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「台灣精品」首度登陸京都　精品福熊助陣掀文創新風潮

▲左上圖Taiwan Plus開幕儀式中的美利達與精華町的簽約儀式；右上圖謝長廷(左二)與京都副知事參觀台灣精品攤位；下圖Taiwan Plus開幕大合照。（圖／貿協提供）

▲左上圖Taiwan Plus開幕儀式中的美利達與精華町的簽約儀式；右上圖謝長廷(左二)與京都副知事參觀台灣精品攤位；下圖Taiwan Plus開幕大合照。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「台灣精品」計畫，與中華文化總會首次前往日本京都舉辦「TAIWAN PLUS京都新寶島」，5月11日由台灣駐日本大使謝長廷、京都府副知事鈴木一彌出席致詞揭開序幕。台灣精品獲獎企業美利達則與京都精華町簽訂合作備忘錄，以協助當地活化自行車文化並為Tour of Japan進行一系列的合作。

台灣精品吉祥物-福熊也首次前往京都，與現場民眾熱情互動，展現台日濃厚情誼。台灣精品攤位以「開箱台灣」為主題，精選3大類15個品牌40項產品，為京都民眾帶來台灣文創生活氛圍。

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生活用品類有榮獲日本雜誌評選第1的Acerpure空氣清淨機、台灣玻璃與日本工業設計大師深澤直人合作打造的「TG」品牌玻璃器皿；運動休閒類最受歡迎的是世界最小的mbranfiltra拇指型隨身戶外淨水器過濾器，該產品相當適合注重防災的日本民眾，亦獲得日本當地電視台KBS京都的直播報導。

另外，日本消費者一直認為台灣女生都是自然健康美，所以昇宏的免沖洗護髮素、美科AROMASE頭皮護理系列產品也很受歡迎，其中甚至有日本民眾表示曾經飛到台灣，就是為了親自到昇宏總公司買護髮素。

台灣精品自2018年開始參與「TAIWAN PLUS」活動，展出台灣創新及優質產品，今年首次前往京都，特別重視傳達台灣設計及獨特文化，希望與京都民眾產生共鳴，並藉由台灣精品吉祥物福熊可愛與溫暖的形象，打動京都民眾的心。現場民眾爭相排隊與之合照直呼好可愛，並表示希望有機會能看到台灣福熊與日本熊本熊的共同演出，也能代表台灣與日本友好親密的關係。

「台灣精品獎」(TAIWAN EXCELLENCE)是台灣產業界的奧斯卡獎，每年透過嚴格的選拔機制，選出具有創新價值的產品。此次活動不僅精彩展示台灣精品，更加深台灣與日本之間的文化交流和產業合作，透過本次活動讓日本京都民眾更感受到台灣魅力，並透過文化與產業的融合，協助台灣業者佈建日本市場。更多台灣精品獲獎產品與活動可參考官網：

關鍵字： 台灣精品首度登陸京都精品福熊文創新風潮

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