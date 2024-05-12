長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）將於5／28召開實體股東會，前10大股東也出爐，與去年相比，老大張國華兒子首入列，一家三口持股比例達15.54％，與去年6.93％相比大幅成長，顯見大哥已完全掌控海運布局；此外，群益台灣精選高息（00919）持股達6.19％，位居第二大股東。

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攤開長榮海運今年前10大股東，前5名依序為張國華持股6.3％、群益台灣精選高息ETF（00919）基金專戶持股6.19％、張國華兒子張聖恩持股4.14％、已故張榮發持股3.22％、國泰世華受託張國華信託財產專戶持股2.97％。

第6-10名依序為新制勞退基金持股1.48％、富邦人壽保險持股1.45％、摩根大通受託保管JP摩根證券投資專戶持股1.44％、張國華老婆楊美珍持股1.25％、國泰世華受託楊美珍信託財產專戶持股0.88％。

仔細觀察，張國華的兒子張聖恩首度出現在前10大股東名單中，持股比例4.14％；另張國華的妻子楊美珍也以個人名義及信託專戶列入10大股東，持股比例達2.13％；至於張國華本人持股共有9.27％，是長榮海運最大股東。

此外，群益台灣精選高息ETF（00919）基金專戶也首度入列前10大股東，持股6.19％位居第二；新制勞退基金持股1.48％也擠進名單中；不過，去年第7大股東、PTT股版的神人「航海王」、「robertshih」張濬安則跌出名單外，今年已不在前10大股東名單中。