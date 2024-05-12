去年退休好傷！會計師：工作30年　免稅所得少算逾30萬

▲所得稅申報畫面，非當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

退休年度不同，退職所得認定差很大！財政部公告，去年退休退職所得計算基礎以18.8萬元為準，今年5月報稅時適用；但今年退休，因為物價上漲對應調整，退職所得「低消」拉高到19.8萬，會計師試算，服務年資30年、選擇一次領的民眾，退休金應稅金額至少相差30萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲綜所稅免稅認定。（圖／翻攝財政部公告）

財政部指出，112年採1次領取退職金方式，金額在18.8萬元乘以服務年資金額以下者免繳所得稅；超過188,000元乘以服務年資金額，未達37.7萬元乘以退職服務年資之金額部分，以半數為所得申報綜合所得稅；超過37.7萬元乘以退職服務年資金額部分，以全數為所得申報綜合所得稅。退職服務年資之尾數未滿6個月者，以半年計，滿6個月者，以1年計。

不過，由於物價上漲，今（113）年才退休的民眾，1次領職退職金計算基準由原本的18.8萬元調高1萬元，來到19.8萬元，等於一樣擁有30年的年資，去年退休的人比今年度所得額認定會多出30萬。

另外，超過服務年資的所得額，也向上調高，19.8萬元X退職年金、未達39.8乘以年資，才要扣掉半數所得額；超過39.8萬元X年資的金額，才要申報所得。

至於分期領取退職金，112年退休的人年領81.4萬元（月領約6.78萬元)要報所得稅；但113年退休的人，年領85.9萬元（月領7.16萬元），要報所得稅。