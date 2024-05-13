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台積電挑戰天價！漲21元衝上823元　指數飆224點刷20933新高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

護國神山台積電（2330）挾多項利多帶頭衝，今（13）日開盤漲21元至823元，持續挑戰歷史新高826元，指數大漲逾224點刷20933.28點歷史新高。

台指期開盤走揚，上午8點48分大漲149點至20961點創新高，進一步拉高台股現貨行情。

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台積電上周利多大放送，除了4月合併營收月增20.9%、年增59.6%，創歷年次高紀錄以外，股利一口氣拉高到4元也激勵投資人信心，加上ADR飆新高，今日開盤氣勢如虹，欲小不易。

台積電4月營收看俏，帶動在美掛牌存託憑證（ADR）刷新天價，上周最後一個交易日勁揚4.53%、收149.26美元新高價，美股道瓊指數上漲 125.08 點，或 0.32%，收 39,512.84 點；那斯達克指數下跌 5.4 點，或 0.03%，收 16,340.87 點；費城半導體指數上漲 48.26 點，或 1.01%，收 4,808.03 點；S&P 500 指數上漲 8.6 點，或 0.16%，收 5,222.68 點。

亞股13日開盤漲跌互見，日經225指數開盤下跌0.05%，至38,211.61點；東證指數開盤下跌0.2%，至2,723.94點。韓國KOSPI指數開盤上漲0.3%，至2735.20點。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據FactSet數據顯示，近85%的標普成分股企業已公布本財季業績，其中約80%業績超出市場預期。

法人觀察，台灣4月出口連六紅，雖然處於產業淡季，但基本面具有將當支撐力。此外，本次FOMC會議可見市場最擔憂的升息應將已排除在選項之外，這在相當程度上暫時消弭市場擔憂，並保留降息彈性與可能，使中長期多頭仍具相對寬鬆的流動性支撐。

日盛投信台股投資研究團隊表示，目前4月營收、第一季財報進入密集公布期。觀察產業表現，隨著AI GPU供應持續好轉，據調研機構統計，2023年AI伺服器出貨量已突破百萬台大關，預計2025~2026年AI伺服器出貨破200萬台，而台灣供應鏈切入多項散熱零組件，相關概念股可持續留意。

關鍵字： 台股台積電

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