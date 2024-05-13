台積電最大贏家！高通、蘋果新晶片對決　3奈米先進製程都靠它

▲高通SnapDragon晶片。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，先前高通SnapDragon 8 Gen 4設計據稱將於今年4月定型，目標頻率為4.00GHz及以上。但考慮到蘋果的M4及其最高時脈速度幫助該晶片組取得了破紀錄的單核分數，據傳高通將推出重新設計的晶片組，新的目標頻率為4.26GHz。據說這項改變是為了對抗蘋果即將推出的 A18 和 A18 Pro，它們也可能以更高的頻率運行，以獲得競爭優勢。

由於台積電的3奈米「N3E」製成助攻，Snapdragon 8 Gen 4 的目標頻率可以達到，但傳聞中缺乏 ARMv9 架構支援可能會影響性能。

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Snapdragon 8 Gen 4 預計將於 10 月發布，高通還有幾個月的時間才能重新設計發送給其手機合作夥伴。但蘋果 M4 的發布可能讓高通措手不及，@jasonwill101 在X上發布了傳聞，表示即將推出的 SoC 將進行調整。憑藉4.26GHz 的目標頻率，Snapdragon 8 Gen 4 可以在單核性能方面獲得強勁提升，並且憑藉其傳聞中的2 + 6 CPU集群一起運行，應該看到一些令人印象深刻的多核結果。

鑑於M4採用台積電第二代3奈米製程量產，蘋果很可能會在A18和A18 Pro上使用，使其具有與新發布的11吋和13吋iPad Pro機型相同的性能。據說高通還將在同一製程上批量生產 Snapdragon 8 Gen 4，不過，據稱即將推出的智慧型手機晶片組是基於 Snapdragon X Elite，不支援 ARMv9 指令集。

簡而言之，Snapdragon 8 Gen 4不會有可擴展矩陣擴展（SME），這使得像M4這樣的晶片能夠更有效率地運行複雜的工作負載，這也是它取得高單核心和多核心分數的原因之一，在 Geekbench 6 中，儘管高通的能力很強，但由於缺乏 SME，高通即將推出的最新、最好的智慧型手機晶片的性能可能會受到影響，因此 4.26GHz 的新目標頻率可能旨在彌補效能差距。