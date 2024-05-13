520前夕！彭博：央行提前搭上AI浪潮　匯率放手助攻出口

▲外媒爆央行對新台幣放貶。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

520倒數一周，央行匯市「放任自然」的態度愈來愈明朗。《彭博社》最新報導指出，在AI熱潮帶動外資流⼊台股和相關產品出⼝⾛升之際，穩定的美元供給讓台灣央⾏暫對匯率「相對放⼿」。

彭博報價，新台幣13日匯率開盤32.430，盤中貶值5.3分至32.466的價位。

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外媒觀察，儘管台灣央行官員表示，4月調節力道與前兩個月相近，但台幣自4月以來的跌幅遠⼩於包括韓元、日圓等部分亞洲主要國家貨幣，僅約1.3%。這與AI產業鏈吸引外資回流台股密不可分。

據彭博數據統計，外資於4⽉23⽇以來開始回頭買超台股，並連續3個禮拜買超台股。

「鑒於台灣股市表現不錯，在金融市場相對平穩以及市場上穩定的美元供給的情況下，央行有望對匯率維持相對放⼿的態度，」法國巴黎銀行大中華區外匯策略師王菊受訪表⽰。

與此同時，AI相關資通訊產品亦助⼒出⼝，推升換匯需求。台灣4⽉貿易數據顯⽰，對美國出⼝101.6億美元，年增81.6%，雙雙

刷新單月最高紀錄。

央⾏外匯局局長蔡烱民上周指出，因為本地電⼦業與半導體產業景氣仍好，廠商貨款需換回台幣，供需相對平穩，台灣不須像日

本那樣加強干預力道。

在日韓貨幣於上月跌破各自重要關口之際，兩國官員口頭干預的聲音也愈來愈大，且日本政府疑似干預阻貶日圓，印尼央行更是升息以保衛該國貨幣。

相對之下，台幣近30天的歷史波動率遠遠落後於日、韓，貿易商在穩定匯價上多予以肯定。