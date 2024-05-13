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永聯物流開發「OMEGA」AI倉儲已有七成客戶　預計5年後股票上市

▲永聯執行長張建泰主持發表會。（圖／記者張佩芬攝）

▲永聯執行長張建泰主持發表會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

智慧物流地產開發商永聯物流開發今日舉辦智慧倉儲‧永續未來OMEGA產品發表會，發表全亞洲最大智慧倉儲「OMEGA」，永聯以簡單、聰明、永續為核心理念，結合建築設計與自動化設備，透過科技提升倉儲效率，提供完整供應鏈解決方案，預計今年第三季營運，目前出租率已達七成。永聯執行長張建泰表示，目前集團在台灣的業務年盈額去年已達60億元，預計5、6年後股票上市。

永聯在馬來西亞與泰國都有投資，且規模更大，在新加坡也已設立公司並尋求倉儲土地，目前總投資額已逾3百億，未來股票會在哪裡上市還未決定。永聯規劃未來更將接軌AI人工智慧新時代，靈活應用相關技術，持續推動物流產業革新，協助台灣企業拓展全球。

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永聯身為智慧物流產業先驅，致力於打破傳統倉儲思維，除了持續導入自動化設備與智慧科技，提供快消品、零售通路、醫藥及科技製造業等多元產業，最簡單、聰明、永續的供應鏈解決方案，更將進一步以AI人工智慧技術導入物流產業為目標，從機器學習(Machine Learning)、預測分析(Predictive Analysis)、影像辨識(Image Recognition)、生成式AI(Generative AI)四大面向發展，實際整合、應用於永聯已成功打造的智慧倉儲場域，在物流產業中持續創新：

機器學習：讓自動化設備學習倉儲營運並執行模擬預測，以優化作業效率並進一步降低營運成本。

預測分析：及早識別設備潛在問題，整合各個功能的維修排程，全面提升設備穩定性與安全性，並計畫利用運營數據發展數位孿生技術。

影像辨識：運用影像辨識技術來監控碼頭與進出貨區域，提高碼頭區運營效率。

生成式AI：建立智慧客服中心以提升回應效率，進一步增強客戶滿意度與品牌忠誠度。

永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰表示：「永聯自2014年，致力於為不同企業提供系統化管理貨物的智慧倉儲解決方案，並於OMEGA運用數位模擬技術，預測客戶端對於倉儲物流的使用需求與變化，協助企業提升營運效率和決策準確性。

放眼未來，永聯將進一步融合人工智慧提升倉儲物流自動化、客戶服務、預測性維護等技術，接軌全球，邁向AI物流新時代。」

台灣微軟總經理卞志祥也受邀出席並於會中表示：「結合生成式AI與物流發展智慧倉儲物流，在全球數位轉型趨勢下勢在必行。期許未來與永聯合作透過AI技術的應用，提前打造更即時、智慧的物流解決方案，滿足不斷增長、變化的市場需求，共同迎接更智慧化、更高效率的物流未來。」

面對消費世代 企業需新型態物流解決方案
因應消費習慣改變，零售和品牌對於物流的需求也隨之改變，全通路也使倉儲物流比以往更加複雜，調查顯示在台灣眾多行業中，運輸、物流及汽車業的人才短缺為78%，居於首位，勞力短缺亦將導致物流成本上升。

針對技術整合方面，根據調查有69% 供應鏈與營運主管認為，在科技上的投資並沒有符合他們的期待，而認為不符預期的主要原因是整合困難。如何整合自動化和AI技術提升營運效率成為關鍵。企業物流需要更彈性、敏捷且高效的專業倉儲物流解決方案以輔助自身的業務，例如製造業需要更無縫地管理材料採購、生產和分銷；零售商需能平衡庫存、倉儲營運及複雜的運輸網絡；品牌商則需要更可靠的物流解決方案，支援全通路分銷，以提高客戶滿意度。

OMEGA為一座大型且整合自動化軟硬體的智慧倉儲，其中坐落於桃園市楊梅區的OMEGA 2楊梅將於2024年5月完工，並於同年第三季正式營運。OMEGA 2楊梅斥資超過96億新台幣，佔地20,000坪、總樓地板面積超過40,000坪，高達40米的AS/RS儲存區搭載33台高效率堆垛機，可容納超過80,000個棧板儲位，並配備174座裝卸碼頭。透過ALPOS - 專為自動化解決方案打造的整合性管理平台，串接系統及自動化設備，未來將能同時容納完整的供應鏈上下游，並善用技術提供極具彈性且更高效的倉儲方案。

OMEGA具備三大優勢「簡單」、「聰明」、「永續」：

簡單：永聯為物流產業投資並整合基礎設施、自動化設備與系統，大幅降低客戶前期投資成本與管理風險。以ALPOS平台串接客戶倉儲管理系統（WMS），整合不同自動化設備，並提供即時且透明的營運資訊，以提升物流整體營運效率。企業B2B和B2C庫存更能在單棟建築中直接調度，達成一站式管理，節省過去不同倉儲間的運輸成本。

聰明：OMEGA提供用多少、付多少的靈活空間管理，賦予客戶有效分配資源的彈性，避免預先承租不必要空間。大規模AS/RS棧板儲位不僅可滿足客戶現有需求，更保留未來擴充彈性。

永續：全球淨零排放趨勢下，碳盤查為
制定減碳策略重要依據，其三大範疇中，協助客戶掌握物流、產品生命週期等上下游間接排放，對企業端範疇三的碳排管理相當重要。OMEGA 2楊梅以AS/RS儲存
區取代大量營建樓地板面積，降低約10,000公噸二氧化碳排放。

加上其預計創造的產業群聚效應，將能建構倉內供應鏈上下游間的「數位運輸」，減少運輸到外倉的接觸點，每年預計減少超過250萬公里的里程數，降低碳足跡及環境衝擊。OMEGA更預計取得台灣EEWH銀級綠建築及國際LEED綠建築標章，並配置太陽能板產生綠色能源供OMEGA使用。此外，OMEGA的耐震、消防皆符合國家級規範，保障貨物與人員安全性。

永聯展望未來，將持續以簡單、聰明、永續為核心理念，並導入AI人工智慧，為台灣企業帶來更多商機，並積極將台灣布局成功經驗拓展至馬來西亞、泰國等東南亞市場，實踐永聯改變亞太區域物流產業決心。

永聯物流開發成立於2014年，目前在台灣已經擁有七座物流園區，管理超過200,000坪空間，相當於超過500億新台幣資產，其物流地產佈局已經是台灣的領頭羊。透過延攬不同背景的人才與資源，解決客戶最複雜的物流環節，並以智慧倉儲為客戶提供更簡單、聰明、永續的物流解決方案。永聯正憑藉其在台灣的強大影響力，在亞太地區持續佈局，為產業注入動能，奠定智慧倉儲新標竿。更多資訊請造訪我們的網站：。

關鍵字： 永聯物流開發「OMEGA」.AI倉儲七成客戶5年後股票上市

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