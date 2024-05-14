公務員夫妻雙薪8萬！她「沒買房」想生小孩　網嘆：只能窮養

▲原PO和老公都是月薪4萬元的台北公務員，想要生小孩但又怕負擔不起，因此上網詢問網友意見。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

近年來，萬物齊漲，唯有薪水不漲。就有一名已婚網友表示，自己和先生都是公務員，最近想要生孩子了，但以兩人的薪資條件來說，又讓她有些猶豫，求問如果夫妻在台北月薪4萬養很小孩「會太硬嗎？」掀起許多網友熱烈討論。

一名網友在Dcard以「在台北月薪4萬養小孩，會太硬嗎？」為題發文，表示自己跟先生都是公務員，兩人在台北租房，一直想要有小孩，但由於2人月薪都只有4萬左右，不禁懷疑這樣的經濟條件下，在台北養小孩「會太硬嗎？」

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貼文一出，引發網友激烈回文，不少網友抱持悲觀態度，「養自己都很硬了吧」、「不行，除非你們原生家庭經濟夠」、「小孩出生不是為了繼承你們的貧窮欸，好慘好可憐，窮別生好嗎」、「當然會啊，這種薪水住台北很吃緊欸，我的話不敢生小孩。就算生了也只能窮養，全家窮成一團的人生到底有什麼意義？」

也有少數網友支持，樂觀表示，「可以啊，公務員有很多時間可以顧孩子吧，生個小孩補助多又可以請假」、「我朋友也是夫妻都公務員，一樣在台北生活，只是比較吃緊一點，但OK的」。

還有人給出中肯建議：「看妳想怎麼養，如果妳想要他成為人中龍鳳，要學才藝、要補習、還要吃好的穿好的，那這條件建議不要，如果妳只是想要他平平安安健健康康地長大不要學壞足矣，那也不是不行，我是補習班老師，看過一堆家庭條件比妳描述差更多的，照樣生了兩三個孩子」。

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