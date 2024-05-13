亞洲會展產業論壇科技、創新、永續　引領未來會展潮流

▲2024 AMF即將於6月3日登場，將邀請國內外會展專家分享最新產業趨勢。圖為去年論壇畫面。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum, AMF)將於今年6月在建國啤酒廠（1919藝文中心）精彩登場。此次活動由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行，聚焦於科技、創新、永續等主題，邀請國內外會展專家共同與會探討，期望激發創意思維，引領會展業者開拓全新領域，打造會展業的新時代，歡迎免費報名參加。

論壇上午將由國外重要會展組織代表領先登場，以專題演講方式分享趨勢觀點。國際會議協會(ICCA)中東區主任Anju Gomes將探討未來會議趨勢，協助與會者了解產業最新動態；國際知名會議公司 Kenes Group執行長暨國際專業會議公司協會(IAPCO)前任主席Ori Lahav將通過實例講解如何運用會展科技提升實體活動體驗，提振與會者參與度。



下半場將由國內會展專家接力發聲。高雄流行音樂中心執行長丁度嵐將分享場館安全規劃，以確保大型音樂活動的順利進行；為推動會展ESG理念，外貿協會營運的南港展覽館率先在國內推行節能減碳及永續經營，該展覽館主任羅明植將分享國際環境永續系統的相關實踐經驗。

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在創意活動策劃方面，圓桌會議顧問公司執行長柯樹人、台灣模聯學會理事長古育嘉以及亞太行銷數位轉型聯盟協會創辦人黃燕玲將分享創意策劃和數位行銷的成功案例。

台灣邁肯傳播集團執行長張志浩、桔本會議設計公司共同創辦人蔣佩如以及衍序規劃設計公司總監劉真蓉帶來壓軸場次，暢談如何運用創意點子增添活動價值。此外，今年是台南建城400年，台南市政府文化局局長謝仕淵也將蒞臨分享「台南400年」活動背後串聯城市發展、慶典活動與民間參與的經驗。



2024 AMF匯聚了最新的產業熱門話題，透過會展專家和創意高手的分享解析，為會展產業帶來更多創新和想像力。即日起開放報名，全程免費，座位有限，先搶先贏，詳情可參閱https://www. accupass.com/go/2024AMF。