陽明、萬海狂飆！近6營業日漲約3成　並列13檔注意股

▲陽明海運。（圖／陽明提供）
記者廖婕妤／台北報導
航海王發威！證交所公告，陽明（2609）近6個營業日漲29%，且5月13日成交量為近60個營業日均量的5.36倍，遭列入注意股；萬海（2615）則是近6個營業日漲36.44%，且今日成交量為近60個營業日均量9.48倍，並列13檔注意股。
萬海因漲勢兇猛遭主管機關盯上，今日提前公告4月獲利亮眼，單月自結獲利為23.52億元，年增1050.6％，獲利10級跳，令市場驚豔；公司說明，4月份受運價及中國五一長假前出貨潮，營運穩健。
特別的是，萬海已本月第2度遭列入注意股，且為連續2個交易日被交易所公告，不過股價「愈注意愈狂」強力向前衝，上周五才被公告近6個營業日累積收盤漲幅26.57%遭列注意股，今天再因近6個營業日漲幅36.44%二度入列。
證交所指出，陽明今日以66.6元作收；萬海則以70.1元作收，兩檔皆收漲停價。
其餘11檔注意股包括：艾姆勒（2241）、海悅（2348）、佳能（2374）、中櫃（2613）、晟銘電（3013）、奇偶（3356）、穎漢（4562）、光聖（6442）、永道-KY（6863）、美德醫療-DR（9103）與智原永豐38購04（076097）。
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