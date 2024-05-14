股息領150萬！他沒工作「繳稅金額超狂」　不藏私曝節稅方法

▲「碩」的股息和利息收入有154萬多元。（圖／網友「碩」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

5月綜合所得稅申報季即將過半，網友「碩」近日就發文分享，他今年薪資收入0元，股息和利息收入154萬元，「今年要繳稅1萬」。他也藉由自身經驗建議其他人，只要好好利用股息的可扣抵稅額8.5%，不只能領股息，還可以抵稅。

網友「碩」在Dcard上，以「沒工作股息領了150萬」為標題發文，透露他去年薪資收入0元，股息和利息收入87萬元，「去年退稅5萬」；今年薪資收入同樣0元，股息和利息收入154萬元，「今年要繳稅1萬」。

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▲「碩」今年要繳1萬多元。（圖／網友「碩」授權引用）

「碩」透露，去年和今年的股息之所以會有這麼大的差別，原因有二。其一是2022年底、2023年股市下跌，同樣的資金就能買到更多股票，「千萬記得大崩盤的時候要用力撿好股」；再來是他「長榮借券節稅，結果在配息前一天被還了6張」，他因為多領42萬元，沒控制好股息，領超過94萬元。

股利及盈餘可抵減稅額為8萬元，因此「碩」也補充，「每人每年股息退稅最多8萬，最多能領94萬」，小資族不妨好好利用股息的可扣抵稅額8.5%，精算過後，就可以領了股息又抵稅。

貼文曝光後，底下就有網友回應，「懶人包就是把股息控制在94萬以內對吧？」「碩」則表示，「借券出去就能節稅了，如果運氣好資產再提升，可能要開個投資公司領股息，公司帳戶領股息不用報稅」。

另也有網友留言，「問題是借不出去。」「碩」也回答，「那就配息前賣掉，方法都有」。

事實上，財政部過去就曾指出，「全戶股利及盈餘併入綜合所得總額課稅，並按全戶股利及盈餘合計金額的8.5%計算可抵減稅額，抵減應納稅額，每一申報戶可抵減金額以8萬元為限」。

換言之，以抵減限額8萬元除以抵減率8.5%反算，全年股利金額約94萬元以下就可以全額享有抵減稅額，「如果可抵減稅額大於應納稅額，也就是股利可抵減稅額抵減應納稅額後仍有餘額，這個餘額是可以退稅」。

本文經「碩」授權引用（IG、Threads）