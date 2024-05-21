報稅季不燒腦！財產交易所得稅申報計算3大種類一次看懂

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5月報稅季來了，許多人都在關心如何報稅更有效率又不影響個人權益，尤其在出售房地產後，如何正確申報財產交易所得稅更是讓不少人頭痛的問題。近期永慶房屋推出稅費知識影音館內容，其中「財產交易所得稅申報類型、計算方式有哪些？核實、豪宅、評定現值一次看懂！」影片詳盡介紹了財產交易所得稅的申報方式，快速解答民眾申報疑慮。

▲近期永慶房屋推出稅費知識影音館內容，詳盡介紹了財產交易所得稅的申報方式，快速解答民眾申報疑慮。（圖／翻攝自影片，下同）

影片中說明，在105年1月1日以前登記取得的房地產出售時，需適用財產交易所得稅，並在出售隔年的五月申報綜合所得稅。然而，財產交易所得稅的申報方式並非民眾可自由選擇，而需依照特定條件。

財產交易所得稅目前有3種主要申報方式：核實申報、豪宅申報及以評定現值申報，以下為3種申報方式及其計算方法：

1.核實申報：

根據所得稅法規定，財產交易所得稅優先採用核實申報。如果找不到原始的取得價格資料，則採售屋總價為判斷依據，由於101年8月1日內政部實價登錄上路，此後買賣之房屋皆優先以實際價格申報。核實申報的計算方式如下：

當買／賣合約無約定房屋及土地分別價格時：賣屋所得×房屋現值比＝售屋所得

賣屋所得的計算方式為：賣屋價格－買屋價格－必要費用（裝潢費、契稅、仲介費等）。

房屋現值比的計算方式為：房屋評定現值／（房屋評定現值＋土地公告現值）。

（註：皆以出售時現值為準）

▲財產交易所得稅的申報方式並非民眾可自由選擇，而需依照特定條件。

2.豪宅申報：

當售屋總價達到政府規定的各縣市豪宅門檻時，必須採用豪宅申報。豪宅申報的稅額計算方式如下：

實際出售價格×房屋現值比×17%＝售屋所得

房屋現值比的計算方式與前述核實申報相同。

3.評定現值申報：

如果售屋總價未達到豪宅門檻，則需以評定現值申報。此方式的計算方式如下：

售屋時房屋評定現值×標準稅率＝售屋所得

房屋評定現值可參考稅單，標準稅率則依各區域有所不同，請以財政部公佈的為準。

▲目前主管機關提供的綜合所得稅申報資料中，尚未自動將財產交易所得稅一起匯出，因此民眾仍需自行準備相關文件進行申報。

此外，影片中也特別提醒申報人應注意，目前主管機關提供的綜合所得稅申報資料中，尚未自動將財產交易所得稅一起匯出，因此民眾仍需自行準備相關文件進行申報。

以核實申報為例，需要準備的文件包括：

1.買入及賣出的合約書

2.仲介服務費發票

3.所繳納與稅金有關單據

4.所繳納與規費有關單據

5.代書費收據

6.支付房屋相關費用發票或收據

符合重購扣抵條件，也可一併提出申請。

今年報稅時，記得先將這些文件備妥，就能讓你的申報過程順暢不少，避免漏報或者錯報，想了解更多「稅費資訊」，除了透過影片，也可洽詢永慶房屋門市，讓你在繁忙的報稅季省時又省心。