第一金券攜手精誠資訊　推出ESG智能永續數據平台2.0

▲第一金證攜手精誠，推出ESG智能永續數據平台2.0。（圖／第一金證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金證券與精誠資訊（6214）今（3）日共同宣布「ESG智能永續數據平台2.0」正式上線。此次推出2.0版本為投資人提供即時、精準的個股ESG評分資訊與產業ESG排行榜，讓散戶也能得到法人等級的ESG資訊，成為永續投資的重要助力。

第一金證券董事長陳致全表示：「全球對永續議題的關注日益提升，綠色金融已是未來發展的重心。我們與精誠資訊的深度合作，結合ESG數據與金融專業，致力於打造高價值的數位化ESG解決方案，助力投資人實現財務回報與永續發展雙贏目標。」

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第一金證券與精誠資訊領先同業在2023年12月推出「ESG智能永續指標數據平台」第一版，獲得各界肯定，且於去（2024）年獲得第21屆國家品牌玉山獎最佳產品。此次2.0版的亮點，是首創直接將個股的ESG分數顯示在客戶的行情報價畫面上，提供客戶免查詢，下單同時即知個股ESG分數的有感服務。

精誠資訊董事長林隆奮指出：「精誠資訊擁有臺灣最完整的金融數據庫，我們的研發團隊長期運用科技力深入發揮數據價值。本次推出的「ESG智能永續數據平台2.0」，除了增加數據分析應用，還進行向量數據庫的轉換，不僅為投資人提供更精準的ESG評估與投資支援，也為將來進一步的創新數據應用做好準備。未來，我們將持續優化技術，助力金融業打造綠色經濟轉型。」

林隆奮進一步指出，本平台具備6大核心功能，智永風雲榜、數據排行榜、個股ESG情報、個股ESG政策目標、個股違規裁罰新聞、產業排行及碳排放計算機等，幫助投資人快速掌握永續投資的重要資訊。新版本在數據整合、ESG應用與實用性方面實現了全面升級，為用戶提供更深入的ESG洞察與投資決策支持，展現精誠支持綠色金融的決心。

「ESG智能永續數據平台2.0」不僅是一個工具，更是一個驅動市場變革的生態系。透過高效的數據整合，不僅展現了第一金證券與精誠資訊攜手推動綠色經濟轉型的決心，更是推動金融業綠色轉型的重要里程碑。雙方期望透過平台的應用與擴展，促進金融業實現社會責任與經濟價值的平衡，為綠色金融開創嶄新未來。

