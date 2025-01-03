貨櫃船歐美線運價雙下修　SCFI今日小漲2.94%

▲昨日傍晚美西線運價大幅下修，下周歐洲線運價也要再降。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司本月1日美西線運價調漲1500美元辦法，在實施兩天後昨(2)日傍晚破功，今日美西線運價已經從每大箱(40呎櫃)5900美元跌到5100美元，原就未漲足的船公司則自5100美元降至4800美元，美東則維持在6500-6900美元之間，歐洲線現行4900美元運價，預計下周降為4600美元。今(3)日下午三點上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)則是小漲1.82%。

攬貨業者指出，今日大陸市場運價也與台灣市場相當，顯示這次漲價只有美東線穩住，估計農曆年逼近，運價會越來越低，SCFI因為是靠船公司與攬貨公司事前申報的運價做統計，還未反應昨日傍晚最新變化。

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今日SCFI報2505.17點，上漲44.83點，漲幅1.82%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2851美元，下跌111美元，跌幅3.75%；地中海線每箱3747美元，小跌33美元，漲幅0.87%；美西每大箱4997美元，上漲416美元，漲幅9.08%；美東每大箱6418美元，上漲344美元，漲幅5.66%。

波斯灣線每箱運價1472美元，小漲28美元，漲幅1.94%；南美線(桑托斯)每箱運價5344美元，上漲28美元，漲幅1.94%；東南亞線(新加坡)每箱運價655美元，周跌17美元，跌幅2.53%。