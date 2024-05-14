抱緊鴻海不賣！他曝「驚人財富」感謝郭爸爸　網愣：800萬好猛

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人吳怡霈日前透露，她10年前買了鴻海股票卻放到忘記。值得一提的是，鴻海（2317）7日時，以169.5元開出，一度站上170.5元，而9日更曾來到175元寫下新高紀錄。鴻海相關話題不斷，也有網友分享「自身財富」。

有網友7日晚間在Dcard上發文，透露他相信鴻海有機會來到300元，請大家務必抱緊了！貼文一出，就有網友留言回應，「真的？ 我只有抱一張，是不是太少了」、「我只有7張，還都賣掉了」、「我賣掉了，等它重整再接」、「鴻海我也抱2年了，最近突然狂飆，嚇死」。

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不過也有些網友表示，「雖然我也在船上，並且上禮拜也有在加碼中，但坦白講，300有點太樂觀了」、「先看180，基本門檻」、「170元全出完了，獲利了結，謝謝郭董」、「你不賣，沒有獲利了結，一切都是浮雲」。

另還有網友分享，「188張小散戶路過」、「50張小散戶不知道該不該加碼」。也有人直接亮出截圖，透露自己獲利227萬元；還有網友更狂，預估總損益達823萬元，忍不住直喊「謝謝郭把拔（爸爸）。」讓其他網友驚呼，「800萬好猛啊！本金好高」。

鴻海4月營收已開出不錯成績，加上基板、AI伺服器、交換器、液冷等方案，美系外資看好鴻海後市動能，可望推升AI相關營收占比達10%，有機會明後年達16%至17%，拉升長年的整體獲利，因此目標價從172元上調至201元。