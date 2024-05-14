快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

▲亞馬遜創始人貝佐斯。（圖／路透社）
記者高兆麟／綜合報導
世芯-KY（3661）發布重磅訊息，公司辦理私募現增，參與現增竟是全球電商龍頭亞馬遜，認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，依規定，參與認購公司必需揭露重大股東名單，創辦人貝佐斯也首度在台股股市觀測站露出，引發市場熱議。
▲世芯-KY公告超級富豪貝佐斯認購私募。（圖／翻攝證交所）
世芯-KY公告此次私募認購價2382元，以總持有股數22萬4537股估算，市場估總投入成本為5.35億元。
根據世芯-KY公告，貝佐斯對亞馬遜持股11.43%，亞馬遜又投資世芯私募案，因此在這次私募股東身分揭露上意外現身。
除了貝佐斯以外，國際投資機構Vanguard Group、BlackRock, Inc.、JPMORGAN CHASE & CO、MORGAN STANLEY 皆在這波揭露名單上。
世芯-KY在日前連續數日重挫後，今日終場以2710元作收，上漲190元，漲幅7.54%，在亞馬遜認購消息傳出後，外界也認為，美國最大客戶入股，也代表世芯-KY和亞馬遜關係穩固，預料將成為世芯-KY大利多，有望上演股王復仇戰。
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