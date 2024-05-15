MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家　營建股入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股則一口氣新增富世達(6805)等28檔，包括名軒（1442）、海悅（2348）等多檔營建股入列，剔除泰鼎(4927)等10檔，相關調整結果將於5月31日收盤後生效。
至於此次全球小型指數成分股，新增的28檔成分股分別為名軒( 1442 )、昱展( 6785 )、志聖( 2467 )、皇普( 2528 )、達麗( 6177 )、神盾( 6462 )、第一銅( 2009 )、富世達、崇友( 4506 )、泓德能源( 6873 )、海悅( 2348 )、華榮( 1608 )、雲豹能源( 6869 )、國統( 8936 )、順藥( 6535 )、牧德( 3563 )、閎康( 3587 )、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝( 6189 )、金麗科( 3228 )、辛耘( 3583 )、全家( 5903 )、櫻花( 9911 )、燿華( 2367 )、元大期( 6023 )、永信建( 5508 )。
而遭到剔除10檔成分股分別為晶焱( 6411 )、泰鼎、華夏( 1305 )、永光( 1711 )、宣德( 5457 )、精華( 1565 )、同致( 3552 )、味全( 1201 )，奇鋐、華城因轉升至全球標準成份股，因此同在全球小型指數成份股中剔除。
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