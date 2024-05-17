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新北4千萬以上就算豪宅？豪宅稅新舊制申報標準一次看！

▲永慶房屋稅費知識影音館特別介紹了申報豪宅稅的眉角，幫助民眾解答心中的申報疑問。（圖／翻攝自影片，下同）

財經中心／綜合報導

近年全台房價飆漲，使「有房族」財產大幅增值，時值5月報稅季，許多人格外關注豪宅稅議題，因此永慶房屋稅費知識影音館特別推出：【豪宅稅必看】豪宅門檻調降，財產交易所得稅新舊制申報標準一次看！影片中介紹了申報豪宅稅的眉角，幫助民眾解答心中的申報疑問。

▲▼新北4千萬以上就算豪宅？豪宅稅新舊制申報標準一次看！。（圖／翻攝自影片）

▲財政部112年提出豪宅稅新政策，全台豪宅門檻金額有所下降。

財政部112年提出豪宅稅新政策，對於豪宅定義進行修正，全台豪宅門檻金額有所下降，六都及新竹房市熱區中，以新北市一口氣降2千萬之降幅最多，目前門檻為4千萬，其餘則降1千萬，分別為台北市6千萬、桃園／新竹／台中／台南／高雄皆為3千萬，而其他縣市降幅也是2千萬目前門檻為2千萬。此為根據財產交易所得稅的新規定，主要影響105年1月1日前的房屋所有權人。

▲▼新北4千萬以上就算豪宅？豪宅稅新舊制申報標準一次看！。（圖／翻攝自影片）

▲101/8/1起內政部實價登錄上路，理應都查得到交易價格資料，因此要優先以實際價格申報。

然而，影片中以張小姐為例，近期在新北市購入一間4千多萬元的房子，由於取得時間在105年之後，因此未來出售房屋時將按照新制繳納房地合一稅。由於財產交易所得稅的申報方式應以實際獲利為基礎，因此申報財產交易所得稅時，應優先採用核實申報，除非無法提出實際取得成本，才能以豪宅／非豪宅申報，但因101/8/1起內政部實價登錄上路，理應都查得到交易價格資料，因此要優先以實際價格申報，而不能選擇用豪宅的計算方式。

▲▼新北4千萬以上就算豪宅？豪宅稅新舊制申報標準一次看！。（圖／翻攝自影片）

▲豪宅門檻調整只限總價不限產品別。

另外，此豪宅門檻調整只限總價不限產品別，因此包含住宅在內的所有類型不動產，包括商辦和店面，均適用此新標準。這意味著，只要不動產的總價達到豪宅門檻，就必須按照豪宅的方式來計算和申報財產交易所得稅。

而目前豪宅申報的稅額計算方式如下：
實際出售價格×房屋現值比×17%＝售屋所得
更多豪宅稅及財產交易所得稅相關申報方式及內容，可鎖定永慶房屋YT頻道之稅務知識館，進一步了解更多。

關鍵字： 永慶房屋報稅財產交易所得稅豪宅稅

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