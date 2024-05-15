AI伺服器強勁「下半年爆發」！廣達看AI PC轉保守：仍需時間醞釀

▲廣達舉行法人說明會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣達（2382）15日舉行法人說明會。儘管廣達第一季每股淨利（EPS）3.13元繳出不錯成績，AI伺服器業績持續強勁，但面對消費市場低迷、筆電前景如AI PC需求尚不明，廣達展望也轉為保守態度，預計年增幅度是個位數增長。

廣達表示，儘管客戶正準備在今年下半年推出AI筆電機型，但是否將見到出貨量成長則不一定，尤其AI PC需求尚不明。就目前看來，AI應用場景仍需要時間醞釀，AI產品的升級一般會以更高的平均售價來定價，因此，長期來說樂觀，但就發展步調來預測，AI機種將先從商用需求發展，接著才是消費性機種。

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另一方面，客戶持續擴大資料中心的投資力道，因此廣達認為，AI伺服器下半年將進入爆發期。整體來說，AI機種的成長動能將是相關業務的主力，但為了迎接這些需求，廣達第二季之後的研發費用也將持續增加，尤其AI設備相對應的成本支出，屆時也會在利潤率面臨壓力。

對於海外基地的擴建，廣達董事會5月15日也批准向美國子公司增資1億美元（約新台幣32億元），用來滿足營運需求並促進產能擴張。此次擴產將分階段進行，主要是適時應對客戶對於AI基礎設施的需求。

此外，由於庫存調整、高通膨及經濟不穩定，廣達也發現電動車市場最近幾個季度出現「需求減弱」的情形，雖然電動車長期的成長趨勢仍還在，但近期諸多因素導致車市帶來需求隱憂，發展速度也有些緩慢，即使如此，廣達仍期盼今年的汽車業績維持年成長雙位數的目標。