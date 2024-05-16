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台灣形象展助印尼打造智慧永續新願景　完成產業轉型目標

▲外貿協會董事長黃志芳在。（圖／記者張佩芬攝）

▲外貿協會黃志芳董事長在開幕典禮上致詞。(圖/記長張佩芬攝)

記者張佩芬／綜合報導

睽違5年的「2024年印尼台灣形象展」今(16)日重返印尼雅加達會議中心，展覽受到印尼官方及民間單位大力支持，印尼國會議員馬大倪(Mardani Ali Sera )、印尼雇主協會副主席法蘭奇(Franky Sibarani)等多位官員與國會議員踴躍出席開幕典禮，以行動力挺台印尼的產業交流及合作更上一層樓。

經濟部國際貿易署與外貿協會本次率130家優質台灣企業前往展出，使用170個攤位。與疫情前相較，本次的展覽有更多的資通訊、循環經濟和智慧醫療領域的業者參加，可以看出印尼在數位轉型、循環經濟與醫療產業的發展所帶來的潛在商機，獲得台灣業者的關注。

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▲左上圖貿協董事長黃志芳與印尼國內議員馬大倪Ma共同創作的Badik圖案，象徵台印共創；右上圖AI呈現的台灣蘭花；下圖為貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖貿協董事長黃志芳與印尼國內議員馬大倪共同創作的Badik圖案，象徵台印共創；右上圖AI呈現的台灣蘭花；下圖為貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

因應全球產業趨勢快速變動，以及節能減碳浪潮興起，印尼政府也致力打造印尼成為智慧永續的國度，積極推動印尼產業發展升級。外貿協會黃志芳董事長表示，在此快速發展的階段台灣將是印尼最好的夥伴，藉由台灣優異的技術實力，協助印尼逐步實現願景。他並舉例說明，雅加達許多電動機車的換電站，就是台印尼合作的最佳範例，台灣業者扮演關鍵角色，協助印尼完成產業轉型的目標。

駐印尼台北經濟貿易代表處陳忠大使也提到，本次參展商中有近9成企業為首次參加展覽，顯示台灣企業對印尼市場抱持高度興趣，欲積極尋找與印尼商合作的機會。

印尼政府推動節能減碳不遺餘力，不僅積極打造電動車產業鏈，更矢言打造新都努山塔拉成為百分之百使用綠色能源的智慧永續城市。為此，印尼政府積極推動「印尼工業4.0」、「醫療產業改革」及「節能減碳」等產業政策。
呼應印尼產業趨勢及市場商機，今年的印尼台灣形象展特別規劃「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」、「清真」及「智慧樂活」等5大主題，展出台灣優異的科技實力與創造力，提供印尼產業轉型最佳的解決方案。

▲開幕演出的三首歌曲包括由印尼民謠重新演繹的《甜蜜蜜》，以及在台灣風靡一時的《流星花園》主題曲《流星雨》，還有台灣著名音樂作品《向前走》，由印尼安格隆搖竹樂團與台灣阿卡貝拉樂團共同跨國合作，呈現台灣與印尼攜手共好的三部曲。（圖／記者張佩芬攝）

▲開幕演出的三首歌曲包括由印尼民謠重新演繹的《甜蜜蜜》，以及在台灣風靡一時的《流星花園》主題曲《流星雨》，還有台灣著名音樂作品《向前走》，由印尼安格隆搖竹樂團與台灣阿卡貝拉樂團共同跨國合作，呈現台灣與印尼攜手共好的三部曲。（圖／記者張佩芬攝）

本次智慧製造主題展出機械手臂、工業電腦、ESG碳管理、能源管理平台與精密機械等產品，完整展出台灣智慧製造的解決方案，將有助於印尼的製造業轉型升級。

同時，為協助印尼實現綠色永續的目標，帶來了電動車充電樁與充電站管理系統、電動車馬達、太陽能發電、循環經濟再生材料、綠色建材等產品，提供印尼買主全方位的綠色應用產品與技術。而智慧醫療主題是本展一大亮點，除了有台大醫院、亞東醫院、長庚醫院、新光醫院及慈濟醫院展出各自的特色醫療服務與智慧醫療方案外，更有許多台灣創新的醫療設備與器材商及生技醫藥業者參與，顯示印尼醫療市場潛力龐大，是台灣醫療技術大顯身手的機會。

印尼為東南亞第一大經濟體，人口達2.8億，更有8成的人口為穆斯林，內需市場龐大，成長潛力驚人。本次展覽也沒錯過印尼的消費市場，規劃展出清真食品、運動器材、電競周邊、美妝保養品等，積極爭取印尼市場大餅。

印尼台灣形象展為本年度台灣形象展系列活動首發，繼印尼之後，台灣形象展將繼續巡迴德國柏林(6月)、印度新德里(7月)及泰國曼谷(11月)，形象展做為雙邊經貿交流合作的最佳平台，我們將持續向世界介紹台灣的技術與創新，邀請全球朋友一起與台灣合作。

關鍵字： 台灣形象展助印尼打造智慧永續新願景產業轉型目標

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