崇越科Q1淨利、EPS雙創歷史同期新高　全年營運看漲

外資大買台股483億史上第7大 一表看瘋狂進場紀錄

熱錢回流！台股今（16）日衝高，一度大漲368點，帶動指數突破21500點，來到21515.52點史上新高，外資買盤居功厥偉，今日買超483.78億元，創今年第3大、史上第7大，外資連5買，統計在這短短5個交易日就買了1296.84億元。

85萬股東注意！開發金「野餐墊」亮相 開領4管道一起看

被投資人封為「郊遊起手式」的開發金（2883）股東會紀念品「野餐墊」正式曝光，除了可以在郊遊時舖開使用，還可變身環保袋，通路限1000股以上兌換，徵求4管道同步揭露，徵求人5月15日起即可領取，受託領取時間5月20日起跑。

台積電亞利桑那州廠清運槽車爆炸 工人送醫後宣告不治

根據美國ABC15 Arizona新聞報導，美國當地時間15日下午，晶圓代工龍頭台積電（2330）位於亞利桑那州北鳳凰城廠區傳出爆炸意外，根據外媒最新消息，該名工人已經不幸死亡，台積電稍早對此表示，該意外是外包清運槽車異常導致，不影響營運。

AI PC是關鍵焦點！彭双浪：AI浪潮將帶來台灣科技強大生命力

台北電腦展（COMPUTEX）即將於6月4日展開，對於AI熱潮，台北市電腦公會理事長彭双浪16日表示，「生成式AI」已經是全球各大科技展會的關鍵焦點，AI PC更是亮點，他相信AI浪潮將可在COMPUTEX上帶來台灣資通訊科技產業的強大生命力。

鈺創網通應用打入國內外大廠 董座盧超群：下半年市場還會更好

半導體大廠鈺創 (5351) 在Computex展前新品連發，除了異質整合完整解決方案，還有網通、多通道影音串流處理器、DRAM等多項產品，董事長盧超群針對下半年展望也表示，今年上半年產業還在復甦期，但「下半年一定會比上半年好」。

快訊／亞馬遜貝佐斯錢來了！世芯-KY公告 私募5.35億全入帳

亞馬遜創辦人貝佐斯買台股的錢到位！世芯-KY（3661）今（16）日公告，第2波私募5.35億元已收足股款，今日同時為增資基準日。

宏碁深耕印度亮眼！電腦產品Q1市占率15%「躍升前三大品牌」

PC品牌大廠宏碁（2353）長期深耕印度，積極布局當地商用及消費市場，並持續斬獲亮眼成績，今年第一季更躍升印度前三大品牌。

航海王利多發威！運價看升長榮漲5% 陽明爆30萬張大量刷3年新高

貨櫃海運價全面大漲，德國航運巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）調升全年財測，加上盤中歐線集運指數大漲10% ，激勵貨櫃三雄今（16）日走強，長榮（2603）漲逾5%、半根漲停板，陽明（2609）爆逾30萬張大量，盤中最高來到76.4元，近3年新高，遭關緊閉的萬海（2615）因採分盤交易，雖量能萎縮，股價黑翻紅。

東元董事改選大戰！ 公司派足額提名11位獲外資全數支持

東元電機（1504）即將於5月24日召開股東常會，15日國際最具權威的外資投票建議機構ISS(Institutional Shareholder Services)發表了投票建議，建議「全數贊成」公司所提共計十一位的董事及獨立董事候選人，並且明確建議「全數反對」外部股東菱光科技公司所提名的所有八位董事及獨立董事候選人。

台股ETF規模創2.05兆新高 高息款00940、00919衝最快

台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高，加上近期2檔台股ETF新兵00944、00946助力，台股ETF規模再度突破兩兆大關，並創下新高。觀察台股ETF規模去年底方1.46兆，檔數為56檔，今年至5月15日規模已來到2.05兆元，檔數也新增至60檔，今年來含息平均績效為13.41%。