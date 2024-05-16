外資大買台股483億史上第7大　一表看瘋狂進場紀錄

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

熱錢回流！台股今（16）日衝高，一度大漲368點，帶動指數突破21500點，來到21515.52點史上新高，外資買盤居功厥偉，今日買超483.78億元，創今年第3大、史上第7大，外資連5買，統計在這短短5個交易日就買了1296.84億元。

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除了外資大買483.78億元外，自營商（含避險）也買進47.61億元，至於投信則轉賣，賣超14.31億元，累計三大法人今買超517.09億元。