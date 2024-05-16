被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

▲和碩董事長童子賢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

對於近期談到核能議題，被外界人士猜測是否為即將上任的新政府「重啟核電」鋪路，和碩（4938）董事長童子賢16日澄清，外面難免會有這樣的猜測，但他自己早在1年半以前就在談核能議題，「這跟藍綠無關，也跟政黨無關，核能議題是超出藍綠、更是國家重要的政策！」

童子賢出席COMPUTEX展前活動「AI PC時代來臨產業前景座談會」，會前接受媒體訪問，針對AI PC、核能及新政府期許作回應。

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對於近期針對核能議題發言，被問到是否為未來新政府重啟核電鋪路，童子賢回應，外面難免會有這樣的猜測，鋪路兩個字談不上，不管是稅改、健保或者是能源，這些本來就是社會非常關心的議題，「其實我也談了詐騙、勞健保的議題啊。」

談到核能，童子賢認為，好像是因為過往二、三十年，台灣社會對核能看法會分成兩邊不一樣的意見，所以難免最近的發言會被聯想是不是剛好跟新政府執政團隊上任有關。

「我向來是保持獨立思考，也向來是保持自己的意見，就是想通了邏輯、方向正確，那我就發言。基本上沒有所謂的替誰鋪路，我第一次談核能是大概是1年半前，當時沒有選舉的事。」童子賢澄清。

他說，誰當選、甚至誰會參選，其實都還不是很明朗。因此他再澄清一次，能源或核能政策，是整個國家重要的走向，這個跟藍綠無關，也跟政黨無關，所以這議題超出政黨、也超出藍綠，是國家重要的政策。

「為什麼重要呢？」童子賢表示，因為一年的能源支出，比一年的國防預算支出「高出4倍到5倍」，一年的能源支出，也比勞健保支出超過2倍，所以健全的能源政策，可以帶領健全的國家跟社會發展，這也是他關心的事。

童子賢強調，AI用電、精密晶片的用電、電動車（EV）用電等3大領域的增加，都不要感到忌諱，因為這3個領域的用電都是先進國家的象徵，「電力即國力」，擁有穩定供電、供電品質的力量，如果還可以「乾淨」，也就是不排碳，且價格低廉，這些條件相加起來，就可以產生出更好的競爭力。

總結而言，他認為，如果沒有穩定的電力，AI、晶片製造、EV都會打折扣，國家效能也會打折扣。